La lucha contra el cáncer se libra principalmente en el terreno de las decisiones diarias. Modificar las rutinas a tiempo posee un impacto directo en la salud pública, un factor clave para replantear las estrategias sanitarias antes de que aparezcan las patologías.
Esto resulta crucial en el Canarias donde, por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos ‘pasa’ de la cita para prevenir el cáncer de colon. Solo un 38% de las 291.088 personas que citó el año pasado el SCS para una prueba gratuita acudió a la consulta para diagnosticar una enfermedad cuya supervivencia es del 90% si se detecta a tiempo
En este sentido, la prevención del cáncer y hábitos saludables constituyen el núcleo del mensaje de uno de los divulgadores más longevos del panorama científico internacional.
Menos calorías para vivir más tiempo
Nacido en Bérgamo en 1928, el reputado doctor en Medicina y licenciado en Química Silvio Garattini aboga por un cambio radical en la forma en la que nos alimentamos. Con una trayectoria respaldada por más de 13.000 artículos científicos, el investigador rechaza las pautas comerciales rígidas en declaraciones recogidas este miércoles por El Confidencial. “Muchas enfermedades no caen del cielo. Son consecuencia directa de cómo vivimos”, afirma.
Así, Garattini habla sin pelos en la lengua sobre la alimentación: “Para vivir más lo importante no es comer cinco veces al día, sino en pequeñas cantidades”. Al respecto, sus análisis sobre la restricción calórica controlada son contundentes: “Con un 30% menos de comida, se vive un 20% más”.
Una fuerte crítica a la medicalización social
Garattini también se refiere al mercado farmacéutico: “El mercado ha logrado monopolizar la información. Nos llega a través de campañas, de publicidad, de mensajes constantes que distorsionan la percepción real de lo que necesitamos”.
Bajo su criterio, existe una tendencia a abusar de ciertos fármacos debido a la reducción artificial de los baremos clínicos. El científico ejemplifica esta problemática con las pautas de control del colesterol: “Durante décadas, el nivel considerado normal era de 240 mg/dl. Con la llegada de las estatinas, esa cifra empezó a reducirse. Hoy se considera que cuanto más bajo, mejor. Pero un colesterol demasiado bajo también genera problemas celulares. Esto no es medicina, es mercado”.
La rutina diaria del científico centenario
El doctor insiste en que la sostenibilidad de la sanidad pública depende también de la responsabilidad individual y de evitar la cronicidad de dolencias como la diabetes tipo 2.
Para lograrlo, aconseja recuperar pautas esenciales de autocuidado: limitar la ingesta calórica, caminar cinco kilómetros al día de forma activa, descansar siete horas por noche y preservar los lazos afectivos.