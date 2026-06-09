Así es el menú 100% canario que comerá el papa León XIV para desayunar, almorzar y cenar

Papas negras, crema de berros, cochino negro, quesos y aceite de producción local, piña de El Hierro, repostería tradicional y café cultivado en las islas conformarán el menú que cocinarán y servirán al papa en Gran Canaria profesionales y alumnos de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa).
Trece profesionales de esta empresa del Gobierno canario y dos estudiantes del ciclo de Dirección de Cocina elaborarán y servirán este jueves el menú del desayuno, almuerzo y cena del papa León XIV durante su estancia en Gran Canaria y se encargarán también de la logística asociada a este servicio.
De los trece profesionales que conforman el dispositivo de Hecansa cuatro son antiguos alumnos, dos especializados en sala y dos en cocina, que actualmente desarrollan su labor en establecimientos alojativos gestionados por la empresa pública, según ha informado este martes el Ejecutivo regional en un comunicado.
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha trasladado a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, y a la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia, la decisión de contar con esta escuela para la elaboración y el servicio de los menús del pontífice durante su estancia en Gran Canaria, donde pernoctará antes de viajar el viernes a Tenerife.
“Esta colaboración es una oportunidad para visibilizar el talento y la profesionalidad de los equipos de Hecansa, así como el esfuerzo de los alumnos que se forman en sus centros. Son un referente de excelencia y compromiso con la calidad, valores que deseamos transmitir durante esta visita histórica”, ha resaltado Mazuelos.
La consejera canaria de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha destacado que “estamos ante un acontecimiento histórico y una gran responsabilidad que el equipo de Hecansa afronta con la máxima profesionalidad e ilusión”, al tiempo que ha manado que “es un orgullo que una empresa pública del Gobierno de Canarias participe en un acontecimiento de esta relevancia”.
El personal de Hecansa ultima ya los preparativos de las tres propuestas gastronómicas, elaboradas a partir de algunos de los productos más representativos de Canarias.