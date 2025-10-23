Canarias registra 1.500 casos de cáncer de pulmón al año, el 80% con metástasis

La Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón organizó en el Parlamento de Canarias la Jornada Retos en el abordaje del cáncer de pulmón en Canarias: prevención, diagnóstico, tratamiento, acompañamiento y voz del paciente. Una mirada desde la realidad sanitaria y social, en la que se abordaron cuestiones como la prevención, el diagnóstico precoz y los tratamientos, la evolución y el cribado. Se trata del tercer tumor más diagnosticado en España y, pese a que baja en hombres, aumenta en mujeres.
El doctor Delvis Rodríguez, presidente de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, recalcó que cada año se diagnostican en el mundo 2.200.000 casos y fallecen 1.700.000 personas, en España se registran 31.000 casos nuevos y fallecen 21.000 personas, lo que implica que cada 20 minutos muere una persona en España. En Canarias, se diagnostican 1.500 casos y 1.100 personas fallecen cada año. “En los últimos 10 años, en las Islas la mortalidad por cáncer de pulmón ha comenzado a descender debido al tratamiento personalizado y la inmunoterapia”.
La mayoría de hospitales de referencia canarios realizan un tratamiento personalizado, gracias a la implementación del diagnóstico personalizado con la secuenciación masiva de genes. “El cáncer de pulmón solo lo dividíamos anteriormente en células pequeñas y células no pequeñas, y hoy en día está subdividido en diferentes tipos: cáncer de pulmón FR positivo, ALK positivo, ROS1 positivo, BIRRA positivo, CAR RAS positivo, ENTR positivo, RED MED, que son grupos de pacientes que se tratan de una manera y con una supervivencia diferente, con la secuenciación”.
El tratamiento de inmunoterapia “es un estándar y nuestra comunidad debe sentirse orgullosa que en todos los hospitales es una práctica clínica habitual, y todos los pacientes tienen acceso a los mejores fármacos del mundo”, señaló el Jefe de Oncología del Insular.
Tabaquismo
La consejera Esther Monzón destacó que uno de los retos “que afrontamos es el aumento de la mortalidad en las mujeres debido al incremento del consumo de tabaco desde los años 70”. Por tanto, el gran reto pasa por la “prevención y la eliminación del tabaquismo” que es el principal responsable de esta enfermedad, causa cerca de la mitad de las muertes por enfermedades respiratorias y del 80% de los fallecimientos por cáncer de pulmón en Canarias.
Otro aspecto clave también es “el diagnóstico precoz”, y las unidades de diagnóstico rápido que están ubicadas en los servicios de Neumología de los hospitales “son fundamentales, y gracias a ellas, los pacientes con síntomas o factores de riesgo, pues pueden acceder rápidamente al diagnóstico y comenzar su tratamiento sin demora”.
El manejo de esta enfermedad requiere “una visión multidisciplinar” y, por ello, los comités de oncología torácica valoran cada caso de forma individual tomando decisiones basadas en la mejor evidencia científica. Canarias cuenta con “profesionales altamente cualificados, como el doctor Delvis Rodríguez y su equipo, para la atención.
Recordó que “contamos con una guía de actuación” elaborada de forma conjunta por los profesionales de los hospitales que busca “garantizar un diagnóstico y tratamiento adecuado desde la primera consulta en Atención Primaria hasta la fase de tratamiento, ya sea curativo o incluso paliativo”. Los “avances en las técnicas de diagnóstico” como la endoscopia y los estudios moleculares están permitiendo “conocer mejor los distintos tipos y aplicar tratamientos más personalizados”, así como los progresos en cirugía, radiocirugía, quimioterapia e inmunoterapia que han “mejorado la supervivencia y la calidad de vida” Incidió en la importancia de la rehabilitación respiratoria que “ayuda a preparar a los pacientes para la cirugía, mejora los resultados y reduce complicaciones”. Abogó por trabajar con el Ministerio en aprobar el screening Cassandra para “un diagnóstico precoz”.
Astrid Pérez: “El cribado puede reducir el 20% la mortalidad”
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, clausuró la jornada con un mensaje de “compromiso y esperanza”, subrayando la importancia de aunar esfuerzos frente a esta enfermedad. “El cáncer de pulmón representa uno de los mayores desafíos no solo para Canarias sino para todo el sistema de salud de España”, afirmó. Asimismo, la presidenta destacó el papel esencial de la prevención y del diagnóstico precoz: “Sabemos que un programa sólido de cribado mediante pruebas TAC podría reducir la mortalidad en nuestra comunidad hasta un 20%. Por eso, invertir en detección temprana es invertir en vida”, señaló Pérez.