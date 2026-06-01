Una gran noticia para las familias: el HUC estrena un espacio mágico para los niños ingresados en Tenerife

El entorno hospitalario de la isla da un paso decisivo hacia la calidez y el bienestar de sus pacientes más jóvenes. El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, conocido popularmente como el HUC, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha inaugurado de forma oficial una vanguardista área de descanso, juegos y terraza exterior ubicada en la planta de Pediatría. Este entorno ha sido diseñado específicamente para ofrecer un alivio emocional y lúdico tanto a los menores hospitalizados como a sus familiares directos.
La ejecución de este ambicioso proyecto de acondicionamiento ha sido posible gracias a la estrecha colaboración de la Fundación DinoSol, entidad que ha destinado una aportación económica de 130.000 euros para hacer realidad las obras. El objetivo primordial de la reforma en el HUC es transformar la experiencia hospitalaria tradicional, sustituyendo las frías dinámicas clínicas por un ambiente hogareño, amplio, confortable y con un diseño estético que favorece la relajación psicológica de los pequeños.
Un paso hacia la humanización en el HUC
Al acto institucional de presentación acudió una nutrida representación de las autoridades sanitarias de las islas, encabezada por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya; la directora del Área de Salud de Tenerife, Diana Mora; y el gerente del complejo hospitalario, Rafael Martín. Por parte de la entidad privada, asistió la presidenta y directora de la Fundación DinoSol, Davinia Domínguez. Al evento también se sumaron portavoces de colectivos sociales que desempeñan una labor crucial en las instalaciones del HUC, tales como la Asociación Pequeño Valiente, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia y la Cruz Roja Española.
Durante su intervención, el director del SCS, Adasat Goya, remarcó que las nuevas instalaciones trascienden la simple obra civil para convertirse en un oasis de optimismo, ocio y descanso. Goya matizó que esta iniciativa se integra plenamente dentro de la Estrategia Centrada en la Persona que desarrolla el Ejecutivo autonómico, una hoja de ruta que prioriza la humanización de las infraestructuras de asistencia médica. Con estas acciones se busca que los periodos de internamiento clínico prolongados resulten lo menos traumáticos posibles para la infancia.
Confort y evasión para cerca de mil menores cada año en el HUC
Las nuevas instalaciones médicas se encuentran localizadas en un área anexa al aula hospitalaria. El espacio interior cuenta con sillones ergonómicos de descanso, mesas de actividades grupales, sillas adaptadas y diversos módulos recreativos enfocados al desarrollo psicomotriz. Por su parte, la zona exterior se compone de una terraza completamente reestructurada y segura, donde los niños pueden recibir la luz del sol y disfrutar de actividades lúdicas al aire libre dentro del recinto.
Toda la decoración del complejo recreativo ha sido proyectada utilizando paletas de colores suaves y texturas amables que reducen los niveles de estrés infantil. La interconexión directa con el aula hospitalaria facilitará que el personal docente, las familias y los profesionales sanitarios coordinen talleres y dinámicas terapéuticas conjuntas en el HUC. Las obras técnicas incluyeron la renovación total del pavimento, el adecentamiento de paramentos, la actualización de las redes de fontanería y electricidad, así como la dotación de mobiliario totalmente homologado.
Este proyecto representa el tercer gran hito del programa ‘Respiro’ de la Fundación DinoSol en la red del SCS, tras sus intervenciones en el Hospital Molina Orosa de Lanzarote en 2024 y el Centro de Atención Especializada (CAE) de Telde en 2025. Los datos de la gerencia médica justifican la relevancia de este gasto social: la planta de Pediatría del centro universitario registra anualmente el ingreso de cerca de mil niños y niñas, quienes a partir de ahora dispondrán de una vía de escape fundamental para garantizar su derecho al juego y a la desconexión mental mientras superan sus tratamientos médicos.