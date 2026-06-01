Una canaria viviendo en Corea del Sur se sorprende al ver una cafetería sobre Las Palmas: “Estamos en todas partes”

Una cafetería ambientada en Las Palmas de Gran Canaria ha llamado la atención de Laura, una maquilladora canaria que vive en Corea del Sur, después de encontrarse en Seúl un local inspirado en la ciudad grancanaria.
La joven compartió el hallazgo en un vídeo publicado en TikTok, donde muestra su sorpresa al descubrir que el establecimiento está decorado con referencias directas a Las Palmas, imágenes de la playa y una estética vinculada al ambiente marinero.
“Estamos en todas partes”, comenta Laura en el vídeo, sorprendida por encontrar un rincón dedicado a Canarias a miles de kilómetros del Archipiélago.
Una cafetería en Seúl con imágenes de Las Palmas
El local recrea una atmósfera costera, con fotografías de Las Palmas de Gran Canaria, elementos decorativos relacionados con el mar y detalles que recuerdan a una cafetería de playa. La ambientación llamó especialmente la atención de la creadora de contenido, que no dudó en grabar el interior para compartirlo con sus seguidores.
@laura_pazlp Estamos en todas partes, señores 🇮🇨🇰🇷 #CoreaDelSur #LasPalmasDeGranCanaria #Canarias #Seul ♬ AL GOLPITO – Quevedo & Nueva Línea
Sin embargo, pese a la estética canaria del establecimiento, Laura señala un detalle que le resultó llamativo: la carta no incluye platos ni productos vinculados a la gastronomía de las Islas.
“No lleva nada nuestro, la carta es muy coreana”, explica en el vídeo, al comprobar que el menú mantiene una oferta propia del país asiático y no incorpora referencias culinarias canarias.
La presencia de Canarias fuera de las Islas
El vídeo ha despertado la curiosidad de muchos usuarios por la presencia de referencias a Canarias en lugares tan alejados como Corea del Sur. En este caso, la cafetería utiliza Las Palmas de Gran Canaria como inspiración estética, especialmente por su relación con la playa, el mar y una imagen asociada al descanso y al ambiente costero.
La publicación de Laura vuelve a demostrar cómo los guiños a Canarias pueden aparecer en los lugares más inesperados, incluso en una cafetería de Seúl donde la decoración mira al Atlántico, aunque la carta siga siendo plenamente coreana.