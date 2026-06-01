La Policía frena a un conductor en Tenerife que circulaba sin una rueda y chocando contra todo

Un conductor en Tenerife ha protagonizado un grave incidente vial en la carretera TF-111, a la altura de Tabares, provocando el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad del municipio. El suceso, que se registró durante la tarde-noche de ayer, alarmó a los usuarios de esta vía de conexión debido a la extrema gravedad y persistencia de las maniobras realizadas por el implicado a los mandos del vehículo.
Los hechos se desencadenaron aproximadamente a las 20:45 horas, momento en el que las alertas saltaron en el centro de control policial. Varios testigos presenciales presenciaron cómo un turismo circulaba de manera errática, perdiendo por completo el control de la trayectoria en repetidas ocasiones. El coche avanzaba impactando de forma violenta y continuada contra las estructuras metálicas de protección lateral, conocidas popularmente como quitamiedos, dispuestas a lo largo de este trazado de la red viaria insular.
Peligro extremo provocado por un conductor en Tenerife
A pesar de la contundencia de las colisiones mecánicas, el infractor decidió no detener la marcha del coche. La violencia de los impactos repetitivos contra los elementos de seguridad de la calzada provocó daños estructurales severos en el eje delantero del vehículo. En pleno trayecto, el neumático y la llanta delantera derecha se desprendieron por completo de la carrocería del automóvil.
Lejos de deponer su actitud ante la pérdida evidente de las condiciones mínimas de seguridad vial, este conductor en Tenerife continuó su avance sobre tres ruedas, generando un rastro de chispas y un ruido ensordecedor debido al rozamiento directo de los componentes metálicos del eje contra el asfalto de la TF-111. Esta situación incrementó exponencialmente el riesgo de sufrir un siniestro vial de consecuencias personales impredecibles, tanto para el propio tripulante como para el resto de ciudadanos que circulaban por el entorno de Tabares a esa hora de la noche.
Intervención urgente del Grupo de Atestados de la Policía Local
La peligrosa trayectoria del vehículo pudo ser abortada gracias a la rápida movilización de las unidades policiales que se encontraban operativas en la zona de Santa Cruz de Tenerife. Fueron los integrantes de la dotación del Grupo Operativo y de Atestados (identificados específicamente como Grupo 3) quienes consiguieron localizar la posición exacta del infractor e interceptar el vehículo de manera segura antes de que se produjera una desgracia mayor en la vía de Tabares.
Los agentes policiales procedieron a dar el alto obligatorio al turismo accidentado, comprobando in situ el estado de destrucción en el que se encontraba la parte lateral y frontal derecha del coche. Tras asegurar el perímetro de la TF-111 y retirar el coche de la superficie de rodadura para restablecer las condiciones normales de tráfico, los componentes del equipo de Atestados iniciaron las diligencias correspondientes sobre este conductor en Tenerife para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales derivadas de esta acción al volante.
Las conductas de este tipo se encuadran dentro de los delitos contra la seguridad vial tipificados en el Código Penal vigente, los cuales conllevan severas sanciones administrativas, la retirada inmediata del permiso de conducción e incluso penas de prisión en función del grado de temeridad manifestado y del riesgo real causado a la comunidad. La investigación de este suceso en las carreteras de Canarias continúa abierta por parte de las autoridades competentes del municipio de Santa Cruz de Tenerife.