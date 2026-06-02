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Detenida una cuidadora por robar joyas de 10.000 euros a una anciana en Canarias

Sustrajo las joyas de oro posteriormente vendidas por un valor inferior a su valor real
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En el mes de abril del año en curso, como resultado  de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en Santa María de  Guía, se procedió a la detención de una mujer de 32 años de edad de  nacionalidad española y natural de Sevilla como supuesta autora de un  delito de hurto, por la sustracción de joyas de oro posteriormente vendidas  por un valor inferior a su valor real. 

Todas las gestiones practicadas por la Guardia Civil hacen concluir que la  supuesta autora, valiéndose de su trabajo como cuidadora de hogar, se  ganó la total confianza de las personas a su cuidado y con ello, la total  libertad de movimiento en la vivienda y acceso a todas las estancias,  incluso en ausencia de los moradores, pudiendo así hacerse con las joyas  de la propietaria y lucrarse de un patrimonio de unos diez mil euros.  Hechos que se venían cometiendo desde el año 2025 hasta la actualidad. 

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Tales actuaciones se iniciaron a consecuencia de la denuncia presentada  ante la Guardia Civil de Santa María de Guía por los familiares de las  víctimas, quienes venían echando en falta algunas de las joyas,  sospechando de la cuidadora del hogar al ser la única fuera del entorno  familiar con acceso a la vivienda. Se inició así por los investigadores varias  gestiones indagatorias que se centraron en la cuidadora, desprendiéndose  un total de treinta y cuatro transacciones comerciales efectuadas por la  misma, pudiéndose únicamente recuperar un lote de éstos por el tiempo de liberación, que fueron reconocidos por la legítima propietaria como las  sustraídas.  

Así la investigación de la Guardia Civil obtuvo indicios suficientes para  señalar la supuesta implicación de esta persona como autora material en  el Delito de Hurto denunciado, procediéndose por tanto a su detención  para la culminación de diligencias y posterior puesta a disposición judicial  de todo lo actuado hasta el momento en la Sección Territorial de Guía. 

La supuesta autora se valió de su condición de trabajadora, cuidadora de  hogar, para terminar, tras ganarse la total confianza de las personas a su  cuidado e incluso de los familiares de éstos, haciéndose con las joyas y  vendiéndolas posteriormente en diversas joyerías por un valor inferior al  real. Se presupone un valor superior a los diez mil y sin tenerse en cuenta  factores como la composición de las piezas, antigüedad y valor  sentimental. 

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