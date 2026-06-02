Detenida una cuidadora por robar joyas de 10.000 euros a una anciana en Canarias

En el mes de abril del año en curso, como resultado de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil en Santa María de Guía, se procedió a la detención de una mujer de 32 años de edad de nacionalidad española y natural de Sevilla como supuesta autora de un delito de hurto, por la sustracción de joyas de oro posteriormente vendidas por un valor inferior a su valor real.
Todas las gestiones practicadas por la Guardia Civil hacen concluir que la supuesta autora, valiéndose de su trabajo como cuidadora de hogar, se ganó la total confianza de las personas a su cuidado y con ello, la total libertad de movimiento en la vivienda y acceso a todas las estancias, incluso en ausencia de los moradores, pudiendo así hacerse con las joyas de la propietaria y lucrarse de un patrimonio de unos diez mil euros. Hechos que se venían cometiendo desde el año 2025 hasta la actualidad.
Tales actuaciones se iniciaron a consecuencia de la denuncia presentada ante la Guardia Civil de Santa María de Guía por los familiares de las víctimas, quienes venían echando en falta algunas de las joyas, sospechando de la cuidadora del hogar al ser la única fuera del entorno familiar con acceso a la vivienda. Se inició así por los investigadores varias gestiones indagatorias que se centraron en la cuidadora, desprendiéndose un total de treinta y cuatro transacciones comerciales efectuadas por la misma, pudiéndose únicamente recuperar un lote de éstos por el tiempo de liberación, que fueron reconocidos por la legítima propietaria como las sustraídas.
Así la investigación de la Guardia Civil obtuvo indicios suficientes para señalar la supuesta implicación de esta persona como autora material en el Delito de Hurto denunciado, procediéndose por tanto a su detención para la culminación de diligencias y posterior puesta a disposición judicial de todo lo actuado hasta el momento en la Sección Territorial de Guía.
La supuesta autora se valió de su condición de trabajadora, cuidadora de hogar, para terminar, tras ganarse la total confianza de las personas a su cuidado e incluso de los familiares de éstos, haciéndose con las joyas y vendiéndolas posteriormente en diversas joyerías por un valor inferior al real. Se presupone un valor superior a los diez mil y sin tenerse en cuenta factores como la composición de las piezas, antigüedad y valor sentimental.