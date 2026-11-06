Tragedia en Lanzarote: muere atropellada una niña de 9 años

Una niña de 9 años ha fallecido tras sufrir un atropello en el municipio de Tías, en Lanzarote, durante la tarde de este jueves, 5 de noviembre. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar intentaron reanimar a la menor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
El suceso tuvo lugar en la calle La Luchada, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. La sala operativa recibió el aviso a las 17.23 horas y activó los recursos de emergencia necesarios.
Una persona que se identificó como médico y que se encontraba en el lugar comprobó que la niña estaba en parada cardiorrespiratoria y comenzó a practicarle maniobras de reanimación antes de la llegada de los equipos sanitarios.
Los sanitarios intentaron reanimar a la menor
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. También fueron activados un médico y un enfermero del Centro de Salud de Tías para intervenir en la emergencia.
Cuando llegaron los recursos sanitarios, la menor continuaba en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales asumieron su asistencia y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque todos los esfuerzos resultaron infructuosos.
Finalmente, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de la niña de 9 años en el lugar del atropello.
En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local, que se encargaron de elaborar el correspondiente atestado, y efectivos de Protección Civil, que trasladaron al personal del centro de salud hasta el punto donde se produjo el incidente.
La información facilitada por el 112 no detalla las circunstancias en las que se produjo el atropello.