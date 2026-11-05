Diez robos en gasolineras de Canarias: así actuaba el ladrón de las máquinas de lavado

La Guardia Civil ha detenido a un varón acusado de diez delitos de robo con fuerza en gasolineras de Tinajo y Playa Honda, según informa en nota de prensa.
El detenido, presuntamente, forzaba las cajas de recaudación de las máquinas de lavado y aspirado para apoderarse del dinero que contenían.
Las pesquisas comenzaron tras recibirse varias denuncias que presentaban un patrón de actuación similar.
Los agentes realizaron diversas gestiones de investigación, entre ellas el visionado y análisis de las grabaciones de cámaras de videovigilancia.
El estudio de estas imágenes permitió reconstruir los movimientos del sospechoso, relacionar los distintos hechos denunciados y obtener indicios que condujeron a su identificación.
Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la detención del presunto autor, que fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arrecife. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.