La Guardia Civil pilla al atracador que agredió a las empleadas de una panadería de Güímar

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Güímar, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia, cometido en un establecimiento comercial ubicado en el citado municipio, en el que amenazó a las empleadas con el arma blanca que portaba, llegando a agredirlas causándoles lesiones, para posteriormente huir del lugar.
Tras la denuncia presentada por las víctimas, los agentes iniciaron de inmediato una investigación para conseguir detener al presunto autor. Tras diversas gestiones de averiguación para tratar de identificar al acusado, consiguieron averiguar que podría estar ocultándose en una determinada zona del municipio.
Durante la madrugada posterior a los hechos delictivos, agentes de la Guardia Civil de ambas unidades establecieron un dispositivo de vigilancia discreta para poder localizarlo, siendo finalmente detenido.
Cabe destacar que el detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales, algunos de ellos relacionados con hechos delictivo de similar naturaleza y cometidos en los últimos meses.
El detenido, junto con las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.