Golpe de la Guardia Civil en Granadilla: vendían droga en Tenerife a turistas usando un falso club

La Guardia Civil ha asestado un importante golpe contra el tráfico de sustancias estupefacientes en el sur de la isla. Agentes pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona han culminado con éxito la denominada ‘Operación Nisqa’, una intervención que se ha saldado con la detención de una persona y la investigación formal de otra. Ambos individuos están acusados de un presunto delito contra la salud pública por distribuir droga en Tenerife utilizando una infraestructura encubierta.
La investigación policial se originó en el mes de mayo del pasado año 2025. En ese momento, los investigadores del cuerpo de seguridad obtuvieron informaciones precisas que apuntaban hacia las actividades sospechosas de un local comercial específico. Este establecimiento se anunciaba públicamente como un club social cannábico, una tipología de asociación sujeta a estrictas normativas de funcionamiento interno. Sin embargo, los indicios sugerían que el espacio estaba siendo empleado supuestamente como una tapadera para la venta y distribución indiscriminada de estupefacientes.
Dispositivos de vigilancia contra la droga en Tenerife
A raíz de estas sospechas, las fuerzas del orden desplegaron diversos servicios operativos de vigilancia y control en las inmediaciones del local de Granadilla. A través de estos despliegues tácticos, los agentes pudieron identificar a múltiples usuarios que salían del establecimiento tras haber adquirido diferentes tipos de droga en Tenerife, principalmente sustancias como marihuana y hachís. La ilegalidad del procedimiento quedó confirmada al comprobarse que estos compradores carecían de la condición de socios del club, un requisito indispensable por ley para este tipo de sedes.
La Guardia Civil constató en su nota oficial que una parte significativa de los clientes interceptados eran ciudadanos extranjeros y turistas que se encontraban pasando sus vacaciones en el archipiélago. Estos visitantes accedían al falso club cannábico con extrema facilidad para abastecerse de sustancias prohibidas, atraídos por la falsa apariencia de legalidad que proyectaba el negocio de cara al público internacional que transita por los núcleos del sur de la isla.
Entrada judicial y cierre definitivo del punto negro en Granadilla
Tras recabar un volumen contundente de pruebas testificales y documentales durante meses de seguimiento, el equipo policial solicitó la oportuna autorización al órgano judicial competente. Con la orden en mano, se llevó a cabo una entrada y registro de carácter sorpresivo en el inmueble investigado. La operación se saldó con la intervención de una gran cantidad de marihuana y hachís dispuesta para su venta inmediata, además de cuantioso dinero en efectivo fraccionado y abundante documentación interna de la actividad de la organización.
Gracias al análisis exhaustivo de los documentos incautados en el establecimiento, el Área de Investigación pudo poner a disposición del magistrado un sólido conjunto de indicios criminales que vinculan de manera directa la gestión del local con el tráfico de sustancias a gran escala. Con la detención del principal sospechoso, las autoridades judiciales han dado por concluida de forma definitiva la investigación y han decretado el precinto y cierre total de este punto de venta ilegal de droga en Tenerife. El detenido y las diligencias instruidas ya se encuentran en manos del juzgado de guardia de Granadilla de Abona.