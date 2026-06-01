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Un motorista herido tras chocar con un vehículo en la TF-1

El personal del SUC valoró y asistió al afectado
Tres motoristas heridos en un accidente de tráfico en Tenerife
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El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió a las 08:04 horas de este lunes una alerta sobre la colisión entre un automóvil y una moto cuyo conductor precisaba asistencia sanitaria en la autopista TF-1, en la incorporación del kilómetro 8 con dirección norte, municipio de La Laguna.

El personal del SUC valoró y asistió al afectado, un hombre de 48 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta varios traumatismos de carácter moderado, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Universitario de Canarias.

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Efectivos de la Guardia Civil realizaron las diligencias oportuna, mientras el personal de Carreteras señalizó y despejó la vía.

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