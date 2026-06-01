El ejército en la sombra de León XIV: más de 2.800 voluntarios blindan la visita del papa a Canarias

No acapararán los focos principales durante la visita del papa León XIV a Gran Canaria y Tenerife el 11 y 12 de junio, pero serán el engranaje esencial para que todo funcione: más de 2.800 voluntarios han decidido donar su tiempo, energía y competencias para garantizar que todo transcurra según lo previsto durante el paso del pontífice por las islas.
Desde la gestión informática de miles de inscripciones hasta la organización de la seguridad y el protocolo, este equipo invisible trabaja a contrarreloj para que todo esté listo para cuando el papa se encuentre con migrantes y personal de salvamento en el muelle de Arguineguín y celebre una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, entre otros actos previstos en Canarias.
En Gran Canaria, 1.200 personas colaborarán el 11 de junio en los tres actos programados en la isla: la visita al muelle de Arguineguín, el encuentro pastoral en la catedral de Santa Ana y la misa en el estadio de Gran Canaria.
Al día siguiente, en Tenerife, serán 1.600 los voluntarios que apoyarán el encuentro con migrantes en el centro Las Raíces, un acto en La Laguna y, antes de regresar a Roma, la última misa de su estancia en España, en el puerto de Santa Cruz.
Los voluntarios asumirán distintas funciones, entre ellas la acogida de los fieles, el control de accesos para dirigir a los asistentes hacia las puertas correspondientes, la distribución de agua y la atención a cualquier incidencia, cuenta a EFE el coordinador general del voluntariado en Tenerife, Pedro López.
Además, parte del equipo estará destinado a colaborar en la organización del momento de la comunión para facilitar el desarrollo de la celebración litúrgica presidida por el pontífice.
Los perfiles de los voluntarios son diversos: profesionales del protocolo, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, periodistas, traductores, docentes, jóvenes y personas mayores, señala la coordinadora de la visita del papa a Gran Canaria, Enelida Hernández, y se organizarán en grupos con coordinadores formados previamente en nociones básicas de seguridad y primeros auxilios.
Los más jóvenes, de entre 16 y 18 años, van a encargarse del acompañamiento a los mayores que se acerquen a la misa en el estadio, pero también de los sacerdotes mayores, para que puedan asistir al encuentro en la catedral de la capital grancanaria con la Iglesia canaria, explica Hernández.
Las principales motivaciones de los voluntarios son la fe y el carácter histórico de una visita que, el responsable de los voluntarios en Tenerife, ha considerado un “hito” para Canarias, donde espera que el papa dé un mensaje de apoyo ante la situación migratoria.
Colaborar en un momento histórico
Entre los voluntarios que sostienen el engranaje de esta visita está Patricia Henríquez (25 años), profesora del colegio diocesano Santa Isabel de Hungría, que participa como traductora, y cuya voz será la que dé las indicaciones previas a la misa en el estadio de Gran Canaria en español, inglés y francés.
“Es un acontecimiento histórico que debemos aprovechar porque no sabemos si en algún momento se puede repetir”, afirma Henríquez, para quien esta experiencia resultará “muy enriquecedora”.
Eloína García (70 años), jubilada y colaboradora habitual de la Diócesis de Canarias, está aportando su experiencia en todo lo relacionado con inscripciones y acreditaciones: revisa datos, corrige errores y garantiza que los formularios estén completos.
Para ella, que un papa visite las islas Canarias, “que somos tan chiquititas y tan poquita cosa, es importantísimo”, y quedará “en los anales de la historia que se escriba”.
García recuerda a Francisco, que fue el primero que tuvo la intención de visitar al archipiélago y cree que “todo el mundo estaba ilusionado con que viniera; era un papa bastante cercano a los pobres, a los migrantes…”, rememora.
No obstante, resalta la importancia de que León XIV “haya tomado su testigo” y que su presencia será algo “grandioso” e “histórico”.
Beatriz Hernández (24 años), voluntaria en el área de protocolo en Gran Canaria, afirma que más allá de sentirse útil, su motivación para apuntarse al voluntariado fue que, al ser un evento tan multitudinario y estar formada en comunicación audiovisual, le parece “una experiencia brutal poder estar detrás de todo el evento”.
“Para mí el voluntariado es casi que lo clave para todo esto”, asegura al señalar la necesidad de que haya “manos” para poder llevar a cabo todo este trabajo silencioso para preparar la visita de León XIV.
Silvia González (19 años) explica que decidió sumarse por tratarse de “un evento histórico” que, asegura, le llena “interiormente”.
Su labor será la de coordinadora de distintos grupos de voluntarios en Tenerife, una responsabilidad que afronta con ilusión y con el objetivo de “llegar a todo lo posible”.
Por su parte, Francesca Torre (35 años), que ha participado en encuentros con anteriores pontífices en Lisboa y Roma, considera que formar parte del voluntariado supone “un momento único” para servir a la Iglesia, y reconoce la emoción que le causa poder ver ahora a León XIV en Tenerife al confiar en que esta visita deje un mensaje de esperanza y fortaleza para los fieles.