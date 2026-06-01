Atlántico Televisión, en directo y para todo el mundo a través de DiariodeAvisos.com

Grupo Plató del Atlántico da un paso histórico en la comunicación canaria. A partir de hoy la señal en directo de Atlántico Televisión —la primera cadena autonómica privada de Canarias y el único canal privado de todo noticias de España— estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, desde cualquier parte del mundo y en todo tipo de dispositivos, a través de la plataforma digital del periódico más leído de Canarias: DiariodeAvisos.com. Esta señal complementa las emisiones a través de la TDT (Televisión Digital Terrestre) en la que emite en abierto el canal desde el 30 de mayo de 2001 para todo el archipiélago.
La nueva oferta informativa, única en España hasta el momento, funcionará de forma completamente instantánea: en cuanto el usuario acceda a la web de DiariodeAvisos.com, la señal de Atlántico Televisión se activará automáticamente, sin necesidad de pulsar ningún botón ni realizar registro o pago alguno. Compatible con ordenadores, tabletas y dispositivos móviles, la cadena de noticias llega así al bolsillo de cualquier ciudadano del mundo que quiera estar informado con rigor, agilidad y la cercanía que solo un medio canario puede ofrecer.
Una programación informativa única en España
Atlántico Televisión emitirá a lo largo de toda la jornada, los 365 días del año, una programación informativa de referencia que incluye cuatro noticiarios regionales por hora, boletines nacionales e internacionales, información deportiva, meteorología, cultura y cobertura de los grandes eventos del Archipiélago. Por la noche, la parrilla incorpora entrevistas cortas y directas con los protagonistas de la actualidad canaria y española: un formato ágil, sin rodeos y adaptado a los tiempos de la televisión del siglo XXI.
El modelo de programación de Atlántico Televisión se basa en segmentos informativos cortos, dinámicos y visualmente atractivos, pensados para un espectador que consume información en la era de las plataformas digitales y las redes sociales: contenido directo, que va al grano, con lenguaje visual moderno y que engancha desde el primer segundo. Una fórmula que ya ha demostrado su éxito entre los más de 400.000 espectadores acumulados que mide mensualmente Kantar Media, la empresa oficial de medición de audiencias de televisión en España.
Atlántico Radio, también en directo
La gran novedad del 30 de mayo no se limita a la televisión. DiariodeAvisos.com incorpora también en su plataforma la emisión en streaming en directo de Atlántico Radio, la emisora regional del Grupo Plató del Atlántico, que combina una programación de entretenimiento, música y noticias pensada para todos los públicos. La radio estará accesible a través de una solapa visible en la esquina superior derecha de la web, siempre presente y accesible desde cualquier página del portal, tanto en móvil como en tableta y ordenador.
Con esta doble incorporación —televisión y radio en directo—, DiariodeAvisos.com se convierte en la plataforma digital de medios más completa de Canarias y una de las más innovadoras de la prensa española: texto, imagen, vídeo, televisión en directo y radio en streaming, todo en un mismo espacio y sin ningún coste para el usuario.
El periódico más leído de Canarias
La decisión de lanzar el streaming de Atlántico Televisión a través de DiariodeAvisos.com no es casual. El Decano de la prensa canaria es, por amplia ventaja, el periódico digital más leído de Canarias. Los últimos datos oficiales de GfK —medidor oficial de audiencias en España— correspondientes al mes de abril de 2026 sitúan a DiariodeAvisos.com en el primer puesto del ranking regional con 1.870.960 lectores mensuales, y una audiencia media diaria de 246.035 usuarios y más de 13,9 millones de páginas vistas. Por detrás del Decano se sitúan La Provincia, con 1.324.172 usuarios únicos, y Canarias7, con 1.320.139, ambas cabeceras de Las Palmas. En cuarto y último lugar figura El Día, con tan sólo 1.094.165 usuarios únicos, el periódico de Prensa Ibérica en Tenerife, editorial radicada en Barcelona. La distancia que separa al Decano de su competidor directo en la isla supera los 776.000 lectores, una ventaja superior al 70%.
Esta apuesta por la innovación multimedia es coherente con la trayectoria de Grupo Plató del Atlántico, el mayor conglomerado de medios del Atlántico Medio, que integra el DIARIO DE AVISOS -decano de la prensa canaria con 136 años de historia-, Atlántico Televisión, Atlántico Radio, DANews.eu -editado en inglés y alemán para el más de medio millón de residentes extranjeros en Canarias-, una división de producción audiovisual y cinematográfica, y una participación empresarial de referencia en El Español, el diario digital más leído del país.
Y esto es solo el comienzo. A lo largo de las próximas semanas, Grupo Plató del Atlántico anunciará importantes novedades tecnológicas y multimedia que ampliarán aún más las posibilidades de sus medios de comunicación. El día de Canarias marca el inicio de una nueva era. El futuro del periodismo y la comunicación en Canarias se escribe, como siempre, aquí.