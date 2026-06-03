Los juzgados de Tenerife y Gran Canaria atenderán solo casos de urgencia durante la visita del papa

Como también pasará en tantos órdenes de la vida cotidiana en Tenerife y Gran Canaria, la visita del papa León XIV a Canarias para visibilizar el drama humanitario que ha tenido como escenario las aguas de estas Islas por mor de la mortífera Ruta Atlántica migratoria también afectará a la actividad en la administración de justicia.
En el caso de Tenerife, los partidos judiciales afectados son, lógicamente, aquellos donde habrá movilidad reducida, como es el caso de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, tal y como se detalla en la comunicación efectuada a tal fin desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias.
Así, en dichos juzgados no podrán atenderse el 12 de julio aquellos asuntos que no estén catalogados de urgentes, como -por citar un ejemplo- son aquellas causas en las que esté involucrada una persona privada de libertad.
Eso sí, se mantendrán las guardias ya sean judiciales o de Fiscalía, y se atenderá igualmente la expedición de licencias para enterramientos civiles.
Esta medida se debe, detalla la Consejería autonómica, a que la posibilidad del teletrabajo no es factible para tramitar esos asuntos no urgentes que tendrán que ser aplazados por la histórica visita papal.
Horarios
Reseñar igualmente que tales restricciones en la actividad de dichos juzgados estará vigente desde las siete de la mañana a las tres de la tarde del 12 de julio, y que se fundamentan en los importantes cortes en el tráfico previsto en ambos municipios para garantizar la seguridad durante la estancia del papa en la Isla.
Añadir que idénticas medidas se aplicarán un día antes en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.
Todo ello tiene como marco general la llamada operación Gracia, diseñada por las autoridades autonómicas y estatales para preservar el orden en jornadas tan especiales e históricas para el Archipiélago.