¿Adiós a otro comercio de toda la vida en La Laguna? La verdad detrás del cierre de la cafetería Hespérides

¿Qué está pasando con la cafetería Hespérides? Es la pregunta que se hacen muchos vecinos y clientes habituales al pasar ante uno de los negocios de toda la vida en el centro de La Laguna y encontrarse con la persiana bajada. La falta de actividad en este emblemático local ha desatado todo tipo de rumores en el municipio sobre si se trata de un adiós definitivo o de un punto y seguido.
Los datos oficiales confirman el arraigo de este establecimiento. Según el listado de comercios elaborado por el Ayuntamiento de La Laguna, la dulcería y cafetería lleva más de 50 años establecida en el casco histórico.
Aunque en un primer momento algunas fuentes apuntaron a que el cierre se debía a la jubilación de sus propietarios, lo cierto es que la fachada luce un cartel que anuncia que el local permanece “cerrado por reformas”. Esta última versión cuadra con el testimonio de varios ciudadanos, que aseguran haber visto movimientos de obras en el interior durante las últimas semanas.
Polémica en redes
La incertidumbre comercial saltó de la calle a redes a raíz de una publicación del perfil I Love La Laguna. En ella se mostraban imágenes del negocio cerrado junto a un texto que abría un melón: “No podemos llorar cada cierre ni cada cambio. Debemos exigir a los negocios de La Laguna la excelencia que tiene la calidad que ofrece la ciudad. Esto no va de lágrimas fáciles, va de actualizar la oferta a la demanda”.
Estas palabras encendieron de inmediato un intenso debate en las redes sociales, donde los ciudadanos no tardaron en dividirse. Por un lado, muchos salieron en defensa del formato tradicional frente a la homogeneización del centro de la ciudad: “Qué curioso hablar de excelencia mientras desaparecen negocios locales con historia y cada vez abren más franquicias idénticas a las de cualquier otra ciudad”, criticaba un usuario, quien añadía que “quizá el debate no debería ser por qué cierran algunos negocios, sino qué ciudad queremos cuando los únicos que pueden quedarse son las grandes cadenas”.
En esa misma línea, las quejas apuntaron directamente a los costes de mantener un negocio a pie de calle en la zona. “Una gran parte han echado el cierre por la enorme presión con los alquileres. Dejar que entraran las franquicias en el casco histórico ha hecho que la especulación con los precios del alquiler sea insostenible para un pequeño comerciante”, denunciaba otro ciudadano, lamentando que el área de urbanismo haya sido durante mucho tiempo “un azote” para el sector.
Críticas por la falta de adaptación y mantenimiento
Por otro lado, parte de los usuarios abordaron el cierre desde una perspectiva más crítica, señalando la falta de renovación del propio negocio. “En la época en la que vivimos, donde el efectivo se usa cada vez menos, rechazar clientes por no tener TPV es cerrarse puertas uno mismo”, comentaba un cliente de forma directa.
Otros coincidían en que la viabilidad comercial va más allá de la nostalgia. “Se trataba de un bar que hacía mucho iba en picado. Una cosa es la cuestión emocional y otra la realidad”, explicaba un residente, mientras una vecina recordaba pasar desde niña por allí y ver “siempre el mismo lugar desaprovechado, sucio, oscuro, sin reformas o cambios sustanciales en decoración e iluminación”.
Entre los cientos de comentarios también afloraron multitud de recuerdos de la época dorada del local, cuando la avenida de la Trinidad centralizaba las paradas de guaguas y el Hespérides se abarrotaba por las noches. “Lala hacía unos bocadillos de pata y queso blanco de locos”, recordaba un usuario con afecto hacia la última etapa del negocio, regentada por Rosi, Marcos y sus hijos.
Ahora, el cartel de obras y el trasiego interior dejan la puerta abierta a la duda: si el casco histórico recuperará el Hespérides completamente renovado o si el local pasará definitivamente a engrosar la lista de bajas del comercio de proximidad lagunero.