Cambios en las obras del Viera y Clavijo para acoger el nuevo CaixaForum de Tenerife

La rehabilitación del parque Viera y Clavijo, al frente del arquitecto Fernando Menis, vivirá una modificación del proyecto inicial derivada de la llegada, el próximo año, del espacio cultural CaixaForum Tenerife, que abrirá su primera sede en Canarias en este emblemático espacio capitalino.
El Ayuntamiento de Santa Cruz acaba de aprobar la modificación del contrato de redacción y dirección de obra, lo que permitirá integrar el edificio histórico, el futuro auditorio Pérez Minik y las zonas anexas dentro de una misma idea arquitectónica, adaptada a las necesidades del futuro proyecto cultural.
Esta modificación llega después de que los informes patrimoniales emitidos por el Cabildo de Tenerife aclararan que la posible demolición del actual Pérez Minik no afecta a los valores protegidos del Bien de Interés Cultural (BIC) del antiguo colegio de La Asunción.
Por lo tanto, el cambio acordado en Junta de Gobierno supone un paso decisivo para desbloquear actuaciones que permanecían suspendidas desde 2021 y, al mismo tiempo, reorganizar el proyecto para que todo el complejo funcione de “manera conjunta, integrada y coherente”, tanto desde el punto de vista arquitectónico como cultural y ciudadano. En este sentido, el nuevo planteamiento contempla la creación de un proyecto unificado denominado Nuevo Teatro Pérez Minik y áreas exteriores anexas, integrando los distintos espacios y mejorando su conexión interior, su funcionamiento y su capacidad para albergar actividad cultural de gran formato.
Al respecto, el alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta modificación marca un antes y un después en el futuro del Viera y Clavijo, porque ya no hablamos de actuaciones aisladas o independientes, sino de un gran proyecto cultural pensado como un único espacio conectado, moderno y abierto a la ciudadanía”. Por ello, señaló que “el objetivo es que todo el conjunto funcione de manera armónica, integrado dentro de una misma idea cultural y arquitectónica para albergar iniciativas de primer nivel”.
Bermúdez añadió que “la posibilidad de contar en Santa Cruz con un futuro CaixaForum supone un salto extraordinario para la ciudad desde el punto de vista cultural, social y económico, situando a la capital dentro de los grandes circuitos culturales nacionales e internacionales” y recordó que el parque Viera y Clavijo es uno de los espacios patrimoniales más importantes de la ciudad, en el que el Ayuntamiento lleva años trabajando en su recuperación integral para devolverlo a la ciudadanía como un gran centro de actividad cultural y social.
Desde 2020
El proyecto comenzó a desarrollarse en 2020 con la adjudicación de la redacción de la intervención integral a Menis. Desde entonces se han ejecutado avances en la rehabilitación del edificio principal, actualmente en obras, aunque durante la tramitación surgieron discrepancias urbanísticas y patrimoniales relacionadas con el futuro del teatro Pérez Minik y las actuaciones previstas en las áreas anexas.
Ahora, la modificación aprobada permitirá adaptar todo el proyecto a una nueva realidad, integrando bajo una única estrategia arquitectónica y funcional todos los espacios del complejo. Entre las principales novedades figura la adaptación del edificio principal a los requisitos técnicos planteados para la futura implantación de CaixaForum, así como la unificación en un único gran proyecto de las actuaciones pendientes relacionadas con el auditorio Pérez Minik y las áreas exteriores anexas.
Por su parte, el concejal de Obras, Javier Rivero, explicó que “esta modificación busca superar la idea inicial de actuaciones separadas para trabajar todo el complejo como un único gran espacio, conectado entre sí y con una misma identidad”. Rivero señaló que “la intención es que las diferentes zonas dialoguen entre sí y funcionen como un conjunto coherente, accesible y preparado para responder a las necesidades culturales de las próximas décadas”.
Paralelamente, el Ayuntamiento indica que continúa tramitando la modificación del Plan Especial del Parque Cultural Viera y Clavijo para adaptar el planeamiento urbanístico a las necesidades del proyecto.