Capaz de bajar a 6.000 metros: así es el buque gigante que acapara todas las miradas en el puerto de Santa Cruz

Vecinos y visitantes que recorren la capital tinerfeña desde ayer y durante el día de hoy se preguntan qué es el imponente barco que se encuentra atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Su presencia no pasa desapercibida para los viandantes del frente marítimo de la ciudad. Se trata del Odón de Buen, el buque oceanográfico más grande y avanzado de toda España, una auténtica infraestructura científica flotante de bandera española que realiza una escala en la isla.
La embarcación, propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), permanecerá en las instalaciones portuarias tinerfeñas antes de continuar con su itinerario programado. El buque tiene fijada su salida con destino hacia el puerto de Vigo, trayecto para el cual mantiene un calado actual de 5,1 metros.
Así es el gigante del CSIC
Con una eslora de 84,3 metros y una manga de 18 metros, este gigante de la ciencia marítima cuenta con un tonelaje bruto de 4.595 toneladas. La construcción del navío corrió a cargo de Astilleros Armon Vigo y requirió una inversión total de 85 millones de euros. La financiación de este proyecto se estructuró con un 80% de aportación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el 20% restante por parte del MICIU.
Aunque fue botado en Galicia y cuenta con su base operativa habitual en el puerto de Cádiz, el navío destaca internacionalmente por su diseño innovador y tecnología de vanguardia. La embarcación incorpora un sistema de propulsión híbrida eléctrica alimentada por diésel y gas, una solución técnica que aminora de forma directa el impacto ambiental durante sus campañas institucionales.
La estructura interior está diseñada para albergar a un equipo de 58 personas, de las cuales 39 plazas están reservadas de forma exclusiva para el personal científico e investigador. Su diseño exterior y resistencia estructural le permiten navegar y operar sin restricciones en todos los océanos del planeta, incluyendo las complejas áreas de las regiones polares, así como completar misiones de larga duración bajo escenarios meteorológicos extremos.
Investigación a 6.000 metros de profundidad
El Odón de Buen, nombrado en honor al naturalista aragonés fundador del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y pionero del sector en el país, está preparado para desarrollar análisis multidisciplinares de alta complejidad. Su equipamiento técnico abarca herramientas avanzadas para investigaciones de biodiversidad marina, monitorización activa del cambio climático, oceanografía física y química, pesca profunda y cartografía submarina mediante el uso de sondas batimétricas multihaz.
Entre sus recursos tecnológicos principales destaca la capacidad para coordinar operaciones con vehículos submarinos remotos (ROV) y autónomos (AUV) a profundidades críticas de hasta 6.000 metros. Asimismo, el buque dispone de laboratorios modulares y sistemas de análisis a bordo que permiten a los investigadores procesar y estudiar las muestras obtenidas en tiempo real, optimizando la eficiencia de las expediciones internacionales del CSIC.