Fiesta de Bienvenida al Verano en Santa Cruz: fecha, horario y precio

Santa Cruz dará la bienvenida al verano con la segunda edición de un evento que fusionará gastronomía y música, el próximo viernes 19 de junio, de 20:00 a 01:00 horas, en la explanada del Puerto de la capital tinerfeña. Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en el marco de la presentación de la iniciativa que tuvo lugar en la mañana de este martes en el Palacio de Carta.
De esta manera, Bermúdez informó de que “tras el éxito de la primera edición, Bienvenida al Verano ambientará la ciudad, dinamizará el comercio y la restauración y proyectará el municipio como un referente cultural, turístico y festivo” y añadió que “se trata de un evento impulsado por la Sociedad de Desarrollo y que cuenta con la colaboración de la asociación comercial Zona Centro”.
En el acto de presentación también estuvieron presentes la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez; el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille; el presidente de FAUCA, Abbas Moujir; y el secretario general de la asociación comercial Zona Centro, Carlos Sabina.
En este sentido, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “el Puerto de Santa Cruz se convertirá en el escenario donde se desarrollará una cena de blanco para 500 comensales y donde se habilitará una zona de conciertos para 4.500 personas” y añadió que “inspirándose en el prestigioso concepto internacional ‘Dîner en Blanc’, el público podrá vivir una noche donde la elegancia y frescura del color blanco, la música en vivo y la cercanía al mar se unirán para ofrecer una experiencia inolvidable”.
“Bienvenida al Verano, donde la música y la mesa se encuentran, contará con un aforo de 5.000 personas, con dos espacios diferenciados entre los que se encontrarán una zona acotada para la celebración de la cena, con capacidad para 500 comensales, y cuyo acceso tendrá un coste de 3 euros por persona destinados a fines sociales, y otra destinada a los conciertos, con capacidad para 4.500 personas y cuyo acceso será gratuito hasta completar aforo” apuntó Pérez, quien añadió que “las personas interesadas en acudir a la cena deberán comprar su entrada, a partir de las 10:00 horas de este miércoles, en la web www.bienvenidaalveranosantacruz.com”.