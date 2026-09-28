La Orotava busca el mejor barraquito y zaperoco: fechas y cómo votar

La Orotava volverá a convertirse este otoño en punto de encuentro para los amantes del café y de las tradiciones gastronómicas con la celebración de la tercera edición de la ruta-concurso “Mi barraquito o tu zaperoco”, una propuesta que invita a descubrir las diferentes versiones de estas elaboraciones tan vinculadas a la cultura cafetera de Canarias. La nueva iniciativa consolida una propuesta que en su última edición superó los 1.800 votos emitidos por vecinos, vecinas y visitantes.
Del 5 al 31 de octubre, una veintena de cafeterías del municipio participarán en esta campaña, ofreciendo sus propias interpretaciones del tradicional barraquito y del popular zaperoco, combinaciones que reúnen café, licor, leche condensada y otros ingredientes que forman parte de la identidad gastronómica de las islas.
Tras el éxito de las dos primeras convocatorias, la ruta regresa con el objetivo de seguir dinamizando el sector de la restauración local y ofrecer una experiencia gastronómica que permita recorrer diferentes establecimientos del municipio mientras se descubre la creatividad y el buen hacer de sus profesionales.
El público tendrá un papel protagonista, ya que será el encargado de elegir las mejores propuestas presentadas por las cafeterías participantes. Los establecimientos competirán por los premios al mejor barraquito/zaperoco de esta tercera edición, que se determinarán a partir de las votaciones recibidas. Además, las personas participantes en la votación podrán entrar en el sorteo de una noche para dos personas en el Parador del Parque Nacional del Teide, con desayuno incluido, como reconocimiento a su implicación en la iniciativa.
El sistema de votación volverá a realizarse de forma digital mediante una webapp geolocalizada, donde se podrá consultar la información de los establecimientos participantes, así como los detalles de cada creación. Para participar, los clientes deberán acceder al sistema de votación a través de los códigos QR habilitados en los locales.
La concejala de Comercio del consistorio villero, Deisy Ramos, destaca que “la tercera edición de ‘Mi barraquito o tu zaperoco’ demuestra la buena acogida que ha tenido esta iniciativa entre la ciudadanía y el sector de la restauración. Se trata de una propuesta que permite poner en valor nuestros sabores tradicionales y generar una experiencia diferente para quienes viven y visitan La Orotava”.
La edil señala que “la gastronomía forma parte del patrimonio cultural del municipio y este tipo de acciones ayudan a visibilizar el trabajo diario de las cafeterías y establecimientos locales, creando nuevos espacios de encuentro alrededor de productos tan nuestros como el barraquito y el zaperoco”.
Con esta nueva edición, “Mi barraquito o tu zaperoco” continúa creciendo como una cita gastronómica que combina tradición, participación e innovación, reforzando el atractivo de La Orotava como destino vinculado a la cultura, los productos locales y las experiencias auténticas.
Las bases completas de la convocatoria y toda la información sobre los establecimientos participantes estarán disponibles a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de La Orotava.