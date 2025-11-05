Estos son los mejores barraquitos y zaperocos del norte de Tenerife

La Orotava ya conoce al ganador de la II edición del concurso gastronómico “Mi barraquito o tu zaperoco”, celebrado entre el 1 y el 19 de octubre de 2025 y dedicado a rendir homenaje a dos de las bebidas más icónicas de Canarias.
Durante estas fechas, un total de 27 cafeterías y locales del municipio compitieron por elaborar la versión más sabrosa y original de estas preparaciones tan ligadas a la cultura isleña, mientras vecinos y visitantes degustaban y votaban su favorita.
El certamen, organizado por el Ayuntamiento de La Orotava, contó además con un incentivo especial para el público: quienes participaran en las votaciones entraban en el sorteo de una noche para dos personas en el Parador del Parque Nacional del Teide, con desayuno incluido.
Establecimientos ganadores 2025
Estos son los locales premiados en la categoría de barraquito:
- Primer clasificado: Rincón del Pan, ubicado en calle Calvario, 3, La Orotava.
- Segundo clasificado: Café Breslau, en calle Tomás Zerolo, 2, La Orotava.
- Tercer clasificado: Churrería Nivaria, en calle San Juan Bosco, s/n, Ed. Temait, 2, La Orotava.
“Este concurso refuerza nuestra identidad y pone en valor la gastronomía local, impulsando además a nuestros comercios”, señaló el Ayuntamiento
Con el éxito de esta edición, La Orotava consolida un evento que une tradición, creatividad y sabor, situando al barraquito y al zaperoco en el lugar que les corresponde dentro de la cultura canaria.