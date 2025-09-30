Buscan el mejor barraquito y zaperoco de Tenerife: hay premios para todos y todas

Comienza la ruta-concurso “Mi barraquito, tu zaperoco”. Esta segunda edición arranca este miércoles día 1 y culminará el próximo 19 de octubre. En esta ocasión se cuenta con la participación de 27 establecimientos distribuidos por todo el municipio de La Orotava. Los datos de cada negocio participante, con fotos del producto que se ofrece y horarios, se pueden encontrar en el díptico a descargar desde la web municipal o redes sociales.
Tras los votos que reciban de los usuarios, las cafeterías aspiran a alzarse con el primer, segundo y tercer premio del mejor barraquito/zaperoco. La clientela que participe en la votación, consumiendo al menos en un 20% de los negocios (cinco establecimientos), podrán entrar en el sorteo de una estancia en el Parador del Teide para dos personas con desayuno incluido. Y el negocio ganador también recibirá de premio una noche para dos personas en el Parador del Parque Nacional del Teide.
El sistema será completamente digital, a través de una webapp geolocalizada que mostrará la información de cada establecimiento, incluyendo fotografías, ingredientes y descripciones de las creaciones presentadas. Para votar, los clientes deberán hacerlo directamente en los locales, escaneando el código QR disponible en los salvamanteles y posavasos entregados por la organización.
Barraquito y zaperoco para dinamizar el municipio
“Mi barraquito, tu zaperoco” no es solo un concurso, sino una oportunidad para dinamizar la restauración local, atraer a nuevos clientes a las cafeterías y reforzar el atractivo turístico de La Orotava.
El certamen, organizado por la concejalía de Comercio que dirige Deisy Ramos, invita a vecinos y visitantes a recorrer los diferentes establecimientos participantes, degustando las múltiples versiones del tradicional barraquito y el popular zaperoco, dos combinaciones únicas de café, licor y sabores dulces que forman parte de la identidad gastronómica de la isla, especialmente en el norte.
En la primera edición, el pasado año, se superaron los 1.700 votos del público, y este año se prevé alcanzar una cifra similar ya que el evento se consolida como un referente en la promoción de estas bebidas tan características de Tenerife.
Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la web municipal.