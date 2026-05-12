La Orotava abre el plazo para solicitar mesa en el Baile de Magos: todo lo que debes saber para no quedarte fuera

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Orotava ha abierto el plazo para presentar la solicitud de autorización para ocupar mesas y sillas en la plaza del Quinto Centenario, con motivo de la celebración del baile de magos que tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 21.00 horas, y donde será obligatorio asistir con traje típico.
El 25 de mayo será la fecha límite para presentar la solicitud que se deberá descargar de la sede electrónica de la web municipal y rellenar. Siguiendo los requisitos del plan de autoprotección y teniendo en cuenta la capacidad del recinto, que establece un tope de 140 mesas y 1.400 sillas, si ese tope se cumpliese antes del 25 de mayo, el plazo de solicitud quedará cerrado.
El precio de cada mesa o tablero es de 7,05 euros, y de las sillas es de 1,25 euros por unidad. Se debe solicitar como mínimo una mesa, un mínimo de seis sillas y un máximo de diez.
Entre las normas que hay que acatar en la celebración aparece que toda persona que acceda a la plaza deberá hacerlo con cualquier traje tradicional. El horario para usar las mesas y sillas va desde las 20.00 hasta las 05.00 horas. Además, se deberá mostrar a los responsables municipales la licencia otorgada por el Consistorio para el uso de las mesas que se deberán dejar sin alimentos ni basura.