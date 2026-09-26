Un nuevo factor de riesgo fitosanitario amenaza la salud de los laureles de Indias ubicados en diferentes puntos de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de la presencia de una avispa no polinizadora que está infestando a varios ejemplares ubicados en diferentes zonas del municipio, causando deformaciones en brotes jóvenes o agallas en las hojas, según manifestó ayer el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento capitalino, Carlos Tarife.
El edil informó sobre esta plaga de avispas en laureles de Indias durante la celebración del Pleno municipal y a raíz de una pregunta de Vox respecto a los planes del área para preservar estos ejemplares centenarios. Al respecto, Tarife manifestó que el Consistorio ya está trabajando en estrecha colaboración con el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias para “erradicar la presencia de estos insectos”.
Explicó que “se han puesto en marcha ensayos experimentales, a través de endoterapia vegetal, en laureles ubicados en el parque García Sanabria, donde se está monitorizando su evolución para evaluar el alcance de estos tratamientos”.
Asimismo, Tarife indicó que “en otras zonas, donde se ha constatado esta presencia, se están aplicando tratamientos combinados con los que esperamos poder salvar los árboles. En caso de que se certifique que no se pueden mantener, entonces se sustituirán por otros nuevos, como se ha hecho en el tramo final de la Rambla”.
El concejal recordó que desde hace años se ha venido produciendo una determinada sintomatología que ha afectado aproximadamente al 10% de los ejemplares de ficus en el municipio, debido a una defoliación y marchitez gradual de estos árboles que ha causado la pérdida de gran parte de su cobertura arbórea.
Para paliarlo, dijo, “se emplean desde hace años varios programas de abonado foliar, además de un incremento de los aportes hídricos o la poda de infiltración, como se ha hecho en los nuevos parterres de la Rambla”. En este sentido, Tarife subrayó que “pese a que la tala de 25 laureles de Indias, ya muertos, en este tramo fue criticada, los resultados dan buenos resultados. De ahí, que la intención de Parques y Jardines pase por prolongar, paulatinamente, la obra hasta la zona de Las Tinajas, con el objetivo de dar más espacio al crecimiento de los árboles y dotarlos de un suelo más absorbente”.