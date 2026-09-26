Berasategui desvelará en Gastronomika la influencia de Tenerife en su cocina

El chef Martín Berasategui, uno de los grandes nombres de la gastronomía vasca y española y con un legado que se extiende también a una nueva generación de cocineros que le consideran una referencia y un maestro, será homenajeado en San Sebastian Gastronomika, que se celebrará del 5 al 7 de octubre en el Palacio Kursaal de Donostia.
Berasategui forma parte de la generación de cocineros que transformó para siempre la gastronomía vasca, reivindicando el producto, la técnica y la creatividad y convirtiendo Euskadi en uno de los grandes referentes gastronómicos internacionales. Con una trayectoria de más de cuatro décadas al frente de su restaurante ha construido una cocina personal y reconocible, basada en el rigor, la investigación y el respeto por el producto.
El chef vasco también participará en una ponencia en la que explorará su influencia en la cocina de Tenerife y su capacidad para descubrir u poner en valor los productos de la isla.
Paolo Casagrande, Joseba Lezama, David Beltrán y Erlantz Gorostiza compartirán cómo los ingredientes, paisajes y sabores de Tenerife inspiraron a Berasategui y cómo muchos de esos descubrimientos fueron incorporándose a la carta de M.B y, posteriormente, a otros de sus restaurantes.
La Gran Cata de Vinos de Tenerife contará con la presencia de Miguel Ángel Millán, sumiller de EMi, con una estrella Michelin en Madrid, quien fue elegido Guardián del Vino de Tenerife en la última Island Wine Summi Tenerife, quien desvelará en una cata singular, los cromatismos y profundidades que el Teide confiere a los vinos de su entorno, características que los hacen únicos en el planeta.
Millán, exsumiller de DiverXO y que ahora está en EMi, restaurante gastronómico del momento en Madrid, recibió en 2023 50 Best Beronia World’s Best Sommelier Award, un reconocimiento que le ha encumbrado e incrementado la responsabilidad.
Juan Carlos Clemente, chef y asesor gastronómico, y Marichu Fresno Baquero, doctora en Veterinaria y coordinadora de programas del Instituto Canario de Investigaciones Agracias (ICIA), abordarán el tema de La cabra de Tenerife, su uso y manejo de sus recursos, en una ponencia en la que por primera vez se ofrecerá en directo el despiece de una cabra, desvelando no sólo todos sus cortes, sino también los diferentes usos culinarios de cada uno de ellos a través de una mirada gastronómica y científica. Esta ponencia está dentro de los actos del Cabildo de Tenerife.