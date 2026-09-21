Los 10 restaurantes que lideran el nuevo TopTen gastronómico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La nueva Guía de Restaurantes de Canarias 2026 de Canariasgourmet! ya ha desvelado los establecimientos que encabezan su TopTen de Restaurantes Gastronómicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, una selección que reúne nueve proyectos de Tenerife y uno de El Hierro.
La clasificación forma parte de una guía construida a partir de investigación editorial, crítica gastronómica y análisis de miles de opiniones de comensales. Michelin y Guía Repsol forman parte de la valoración, pero sus reconocimientos no determinan por sí solos el resultado.
Canariasgourmet! asegura que también analiza la evolución de cada restaurante, la coherencia de su propuesta, el producto, la técnica y la respuesta sostenida del público.
La categoría de Restaurantes Gastronómicos busca proyectos en los que la cocina sea la principal razón de ser del establecimiento. Autoría, investigación, evolución y una identidad reconocible son algunos de los elementos utilizados para construir la selección de 2026.
Taste 1973 encabeza la clasificación
En lo más alto aparece Taste 1973, dirigido por Diego Schattenhofer en el Hotel Villa Cortés de Playa de Las Américas. Canariasgourmet! destaca especialmente cómo el restaurante ha convertido el territorio canario en materia de investigación culinaria.
La propuesta de Schattenhofer parte del producto de las Islas y de una investigación que alcanza la historia alimentaria de Tenerife, las técnicas de cocina y la relación con productores.
Su cocina incorpora pescados de las costas canarias, frutas tropicales, papas y otros ingredientes del Archipiélago. El restaurante cuenta además con un espacio dedicado a investigación y desarrollo y trabaja conceptos vinculados a la gastronomía prehispánica de Canarias.
El segundo puesto corresponde a El Rincón de Juan Carlos, de los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón. Ubicado en el Royal Hideaway Corales Beach, en La Caleta de Adeje, mantiene una de las trayectorias más reconocidas de la restauración canaria y cuenta actualmente con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol.
Los hermanos Padrón construyen su propuesta alrededor del sabor y el equilibrio, combinando producto canario con ingredientes internacionales. Su menú mira especialmente al mar y a la huerta, con una cocina contemporánea que parte de las raíces de las Islas sin limitarse al recetario tradicional.
San Hô completa las tres primeras posiciones. Adrián Bosch dirige en el mismo complejo hotelero de Adeje una cocina que mezcla Canarias con influencias asiáticas y sudamericanas. El propio restaurante define su propuesta como una cocina “viajera y mestiza”, pero con los productos y productores de las Islas como punto de partida y regreso.
Canariasgourmet! considera que San Hô atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Además, la Guía Repsol 2026 lo sitúa ya entre los restaurantes con dos Soles en Tenerife.
De Italia a la memoria culinaria de Canarias
La cuarta plaza es para Il Bocconcino, también en Adeje. Al frente está el chef boloñés Niki Pavanelli, que ha desarrollado una interpretación contemporánea de la cocina italiana sin desligarse de sus raíces.
Su propuesta recorre distintas regiones y tradiciones de Italia, pero incorpora también producto de Tenerife. Pavanelli ha construido una cocina en la que conviven recetas italianas reconocibles, investigación, técnica contemporánea y materia prima de las Islas
Canariasgourmet! destaca precisamente que haya conseguido crear una identidad propia en torno a una gastronomía, la italiana, ampliamente representada en las zonas turísticas de Tenerife.
En quinto lugar aparece Haydée by Víctor Suárez, que afronta 2026 después de un importante cambio: el traslado desde La Orotava al Hotel Gran Tacande, en Costa Adeje.
Víctor Suárez mantiene una cocina ligada al territorio, la memoria y los recuerdos familiares. Formado en Hecansa y con experiencia junto a cocineros como Martín Berasategui, Ferran Adrià, Albert Adrià, Josean Alija y Eneko Atxa, desarrolla actualmente una propuesta donde el producto local, la sostenibilidad y la reinterpretación contemporánea de sabores canarios tienen un peso central. Haydée cuenta con una estrella Michelin y un Sol Repsol.
El sexto puesto corresponde a Donaire, situado en el hotel GF Victoria de Costa Adeje. Su chef, Jesús Camacho, ha trasladado a la cocina salada buena parte de las técnicas y la precisión adquiridas en el mundo de la pastelería.
Ese cruce entre ambos universos define la propuesta del restaurante. Texturas, salsas, temperaturas y equilibrio entre sabores dulces y salados forman parte de una cocina que el establecimiento engloba bajo el concepto de Belle Cuisine. Donaire está reconocido actualmente con una estrella Michelin y un Sol Repsol.
El norte de Tenerife también entra en el TopTen
La clasificación se desplaza después hasta Puerto de la Cruz. El Taller Seve Díaz ocupa el séptimo puesto y llega a esta edición después de incorporar una estrella Michelin a una trayectoria que ya había acumulado distintos reconocimientos.
El establecimiento se encuentra en la calle San Felipe, muy cerca del barrio de La Ranilla. Canariasgourmet! destaca que su crecimiento no le ha hecho perder la identidad personal construida alrededor de Seve Díaz. El restaurante cuenta actualmente con una estrella Michelin y un Sol Repsol, según su propia información.
El octavo lugar es para Kensei, en el Hotel Bahía del Duque de Costa Adeje. El proyecto de Víctor Planas interpreta la cocina japonesa desde una perspectiva contemporánea, manteniendo como bases la precisión técnica y el respeto al producto.
Planas suma más de dos décadas de trayectoria y pasó por diferentes restaurantes con estrella Michelin antes de desarrollar su propuesta en Tenerife. Kensei combina sushi, técnicas tradicionales japonesas y cocina de autor, acompañadas por una bodega que supera las 900 referencias e incluye sakes y whiskies japoneses. Cuenta con un Sol Repsol y suma cuatro años de presencia en la Guía Michelin.
El Atlántico y El Hierro cierran las 10 primeras posiciones
Dos Naifes ocupa el noveno puesto. Situado en el Gran Meliá Palacio de Isora, en Guía de Isora, está liderado por Jorge Peñate y Luis Martín y ha construido su discurso alrededor de la denominada “dieta atlántica”.
Pescados, mariscos, bivalvos, algas, salazones, curaciones y fondos marinos forman la base de una propuesta que trabaja principalmente con producto sostenible. Los chefs combinan técnicas contemporáneas con referencias a recetas y métodos tradicionales de Canarias. En 2026, Dos Naifes figura con un Sol Repsol.
El TopTen lo completa un restaurante situado fuera de Tenerife. 8Aborigen, en Valverde, lleva a El Hierro hasta el décimo puesto de la clasificación provincial.
El proyecto de Marcos Tavío plantea lo que denomina una “arqueología del sabor”: utilizar la cocina para recorrer la historia y la identidad alimentaria de la Isla. La recolección silvestre es uno de sus pilares durante buena parte del año y el establecimiento asegura trabajar con producto vegetal y animal ecológico de El Hierro, además de pesca artesanal y sostenible. Su propuesta se articula actualmente alrededor de una experiencia de 14 platos.
Canariasgourmet! resume su presencia en el TopTen señalando que Tavío ha convertido El Hierro en una condición de su cocina y no únicamente en el lugar del que procede.
Una clasificación que no depende solo de Michelin
La presencia de restaurantes con estrellas Michelin y Soles Repsol es importante dentro de las primeras posiciones, pero la guía insiste en que no traslada automáticamente esos reconocimientos a su propio ranking.
Para elaborar la edición de 2026, Canariasgourmet! asegura analizar una muestra más amplia antes de seleccionar los establecimientos definitivos. También estudia miles de valoraciones publicadas en Google, Tripadvisor, TheFork y otras plataformas, atendiendo al volumen, recurrencia, evolución y patrones de satisfacción, además de la investigación y la crítica gastronómica.
La publicación divide además su guía en cuatro categorías independientes: Restaurantes Gastronómicos, Identidad y Raíces, Producto y Oficio y Restaurantes Contemporáneos. Un establecimiento puede aparecer en más de una si cumple de forma independiente los criterios establecidos para cada apartado.
La clasificación, según explica la propia guía, pretende ofrecer una fotografía de la restauración canaria en 2026, por lo que será revisada de nuevo en la siguiente edición.