Los 8 nuevos ‘Soletes’ de la Guía Repsol en la provincia: de un bar en el barrio de La Salud al mejor pollo de Adeje

La Guía Repsol, que dirige María Ritter, ha dado a conocer esta semana en Tarragona el nuevo listado de Soletes con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. La provincia de Santa Cruz de Tenerife ha recibido un total de ocho distinciones, dos de ellas en Santa Cruz capital.
Orche, sito en la calle Robayna, número 14 de Santa Cruz, “es una cafetería de mucho prestigio y tradición en una plaza recién remodelada y punto de encuentro del Carnaval. Tienen picoteo y menús pero mucha gente va por sus bocadillos, sobre todo el de pata asada”, según la guía. El otro de Santa Cruz es el Rinconcito Gomero, en la calle Mencey Ventor, 34, “un bar del barrio de La Salud donde se come cocina tradicional canaria bien ejecutada y a precios razonables: tollos, atún con mojo hervido o papas rellenas”.
En Adeje la guía menciona a Otelo, en la calle de Los Molinos, 44, un restaurante “con terraza y vistas al Barranco del Infierno, con platos como el popular pollo frito al ajillo de Adeje y el sabroso conejo en salmorejo canario”.
Todos los Soletes
En el Norte menciona a Silogía, en el hotel La Quinta Roja, glorieta de San Francisco (Garachico) donde se elabora una cuidada propuesta gastronómica en la que los sabores de la isla se fusionan, a fuego lento, con influencias de otras cocinas del mundo.
En La Palma, cita a El Altillo Gastrobar, en la calle Punta de la Arena (Breña Baja), “con vista directa a la playa, este coqueto restaurante trabaja la cocina canaria con toques creativos. Su ensaladilla de pulpo es un deleite con renombre más allá de la isla de La Palma”.
En la capital Santa Cruz de La Palma figura Hispano Exquisiteces, en la calle peatonal Anselmo Pérez Brito, 86, “este local destaca por sus tapas, sus excelentes montaditos y sus raciones de jamón ibérico”.
La Tafeña, en Valverde (El Hierro), es otro de los distinguidos con un Solete. Ubicado en la calle Quintero Ramos, 2, mantiene “una honesta cocina casera y un trato exquisito. Resultan muy buenas opciones las milhojas de berenjenas con queso, la tempura de pulpo o las croquetas de peto”.
Y, por último, Los Leones, en San Sebastián de La Gomera, concretamente en la calle Ruiz de Padrón, 114, “el paisaje llega al plato en forma de potaje de berros, quesos asados con mojo, almogrote, carne de cabra y miel de palma”