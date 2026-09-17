El ‘cubata’ más canario: Arehucas se une a Clipper de fresa y maracuyá

Ron Arehucas y Clipper han unido fuerzas para lanzar Arehucas MIX, una gama de bebidas listas para consumir que combina Arehucas Carta Blanca con refresco de fresa y maracuyá. Se trata de la primera colaboración industrial entre Destilerías Arehucas y Ahembo, compañía propietaria de Clipper.
Los dos combinados se comercializan en latas de 250 mililitros y tienen una graduación del 5% de alcohol. La distribución corre a cargo de Ahembo y se concentra principalmente en hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia, con una presencia más puntual en establecimientos de hostelería.
La propuesta reúne dos marcas estrechamente vinculadas a Gran Canaria. Arehucas mantiene su destilería en Arucas, mientras que Clipper es una marca de refrescos elaborada en Gran Canaria por Ahembo.
Arehucas con Clipper de fresa y maracuyá
La nueva gama cuenta con dos variedades. La primera mezcla Arehucas Carta Blanca con refresco de fresa, el sabor más representativo de Clipper.
La segunda combina el mismo ron blanco con Clipper de maracuyá, incorporando así una alternativa de perfil tropical.
Ahembo presenta ambos productos dentro de la categoría conocida como Ready to Drink (RTD), es decir, bebidas que ya vienen mezcladas y preparadas para consumir. La compañía señala que el lanzamiento pretende adaptarse a la demanda de formatos prácticos y destinados al consumo fuera del hogar.
El formato escogido es una lata slim de 250 mililitros, mientras que la graduación se sitúa en el 5% vol. Las bebidas están dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años.
Arehucas ya comercializa Carta Blanca dentro de su catálogo de rones, mientras que Clipper cuenta con diferentes sabores y mantiene el de fresa como una de sus referencias más características.
Primera colaboración industrial entre Arehucas y Ahembo
Arehucas MIX supone la primera colaboración industrial entre Ron Arehucas y Ahembo, según explica esta última compañía.
La alianza une a dos fabricantes canarios que ya habían coincidido anteriormente en acciones promocionales. Clipper y Destilerías Arehucas, por ejemplo, participaron en marzo en Alimentaria Barcelona 2026 dentro de la delegación de empresas impulsada por Gran Canaria Me Gusta.
En el caso de Arehucas MIX, Ahembo será responsable de su comercialización. Los principales puntos de venta previstos son el canal de alimentación, especialmente supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia. La presencia en hostelería será más limitada.
Una campaña con creadores de contenido canarios
El producto cuenta además con una campaña digital encabezada por el creador de contenido Aythami Soto, conocido como Pontebata.
También participan Fany Ortega Gil, Rafa Márquez y Adrián González Mora, según la información difundida por Ahembo.
La compañía sitúa esta colaboración dentro de su estrategia para desarrollar nuevas referencias y adaptar dos productos reconocibles en Canarias a formatos de consumo diferentes.
Arehucas, por su parte, mantiene una estrategia de crecimiento fuera del Archipiélago y asegura que actualmente exporta sus productos a más de diez países.