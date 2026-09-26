Avello, presidente del TSJC: “Lo de Maricarmen es una catástrofe, pero se siguió el procedimiento”

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, reconoció ayer que un desahucio como el de la anciana madrileña Maricarmen, expulsada del piso donde había vivido los últimos 70 años, “es una catástrofe”, pero también el resultado de un procedimiento legal “seguido con todas las garantías”.
“Tendrían que articularse mecanismos desde los poderes públicos para evitar una situación como esta. Pero lo que también digo es que fue un procedimiento jurisdiccional seguido con todas las garantías, que la parte actora, el propietario, tenía su derecho y lo ejerció. La otra persona se defendió. Y hubo una resolución que se recurrió y que después había que ejecutar”, señaló ayer el magistrado a preguntas de los medios justo antes de celebrarse el acto que conmemora la apertura del Año Judicial en Canarias. A este respecto, el presidente del TSJC reconoció que no conoce todos los detalles de ese pleito, pero recordó que los tribunales aplican la ley “independientemente de las circunstancias personales de cada uno”.
“Para eso (para atender las circunstancias personales del afectado), están los servicios sociales y para eso están los poderes públicos, para garantizar el derecho que todos tenemos a una vivienda digna”, remarcó Juan Avello.
Con una franqueza que le prestigia, el ahora presidente del TSJC incluso opinó que, “desgraciadamente”, la consecuencia del litigio sobre la vivienda de Maricarmen “es indeseada para todos”, pero en última instancia responde a “la aplicación de las normas, al Estado de Derecho”.
Ya respecto a su discurso por la apertura del Año Judicial en Canarias, sin duda la jornada más especial del calendario anual para este pilar de nuestro Estado Social de Derecho, Juan Avello anunció su intención de fomentar “un clima institucional basado en el respeto, la confianza y la consideración hacia la función jurisdiccional”, además de reconocer la labor que diariamente realizan todos los integrantes del poder judicial en el Archipiélago.
Del balance de 2025, el presidente agradeció a los agentes que han hecho posible la culminación de la implantación de los tribunales de instancia, porque “no lo han tenido fácil y han cumplido con creces”, ya que su “extraordinario esfuerzo está dando sus frutos y seguirá dándolos”.
De la memoria del TSJC relativa al pasado ejercicio, destacó Avello el nuevo incremento de asuntos, la consecuente elevada tasa de litigiosidad, la sobrecarga de los órganos judiciales y el alto nivel de rendimiento por parte de los integrantes de la carrera judicial en Canarias.
Como “la litigiosidad continúa creciendo en prácticamente todos los órdenes jurisdiccionales”, Avello apostó por la necesidad de “ofrecer respuestas útiles, comprensibles y en un tiempo razonable”, si bien recalcó que “Canarias presenta características territoriales singulares que condicionan el funcionamiento de la Administración de Justicia”.
Por ello, fue tajante al afirmar que “necesitamos más jueces: necesitamos contar con una carrera profesional que permita que ser juez en España no lastre la salud de quien lo ejerce”, al tiempo que subrayó que “solo un juez con una carga de trabajo asumible podrá hacer un trabajo de verdadera calidad y ofrecer a la ciudadanía sus mejores servicios, desde la independencia judicial”.
Y como no podía ser de otra manera, en materia de infraestructuras el presidente del TSJC dejó bien claro que es “urgente” mejorar la situación del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, respecto a lo cual se mostró convencido de que “se verán avances significativos”.
También recordó Avello que en 2026 se cumple el 500 Aniversario de la creación de la Real Audiencia de Canarias, origen y precedente del actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya inicial aspiración de acercar la justicia a la ciudadanía “está plenamente vigente”.
Entre los retos, el presidente del TSJC se refirió también ayer en su discurso a “la modernización tecnológica”, que supone “rediseñar procesos, facilitar el trabajo de los profesionales, mejorar la comunicación entre instituciones y ofrecer un servicio más accesible para la ciudadanía”.