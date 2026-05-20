Carmen Pérez como candidata del PP en Santa Cruz de Tenerife en lugar de Carlos Tarife

La concejala delegada en materia de Empleo, Comercio y Turismo, responsable de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, Carmen Pérez, ha sido propuesta por el Partido Popular de Canarias, que preside Manuel Domínguez, como candidata a las próximas elecciones municipales, en sustitución del actual líder de la formación política en la capital tinerfeña, Carlos Tarife.
Según explicaron fuentes del partido, la propuesta, que ha contado con el respaldo del PP tinerfeño, se ha elevado a la dirección nacional de los populares para su visto bueno.
Hace tiempo que el nombre de Carmen Pérez sonaba como posible sustituta de Tarife en la cabeza de la lista electoral en Santa Cruz pese a que el actual primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Planificación Estratégica de Santa Cruz, ha mostrado públicamente en varias ocasiones su disposición y sus ganas de repetir como candidato para aspirar a la Alcaldía de la ciudad.
Habrá que esperar a que Génova se pronuncie para saber si se da como definitiva esta propuesta, que choca de lleno con las expectativas que tenía Carlos Tarife – actualmente de viaje de luna de miel tras su reciente boda- de cara a las elecciones del próximo año.
Las fuentes consultadas señalaron también la posibilidad de que Tarife sea propuesto para integrar la lista al Parlamento de Canarias o incluso al Congreso de los Diputados. Además, en la propuesta que se ha hecho llegar a Génova se plantea que Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia tinerfeña, lidere la lista municipal del PP en La Laguna.
Carmen Pérez, licenciada en Derecho, tomó las riendas de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz en el año 2023 y desde entonces es responsable de las políticas muncipales en materia de empleo, comercio y turismo. En este tiempo ha mantenido un perfil político discreto, no así en la gestión, donde destaca por su protagonismo en todas las acciones que se impulsan desde la Sociedad de Desarrollo.
Pese a que los rumores sobre su posible candidatura a encabezar la lista del Partido Popular en Santa Cruz han ido creciendo, Carmen Pérez no se ha pronunciado cuando se le ha preguntado por sus aspiraciones políticas.