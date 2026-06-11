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La FP, vía más corta para acceder al mercado laboral en el sur de Tenerife

Los titulados en Formación Profesional demandantes de empleo en la comarca solo ocupan el 4,5% de la cola del paro; seis de cada diez personas que buscan trabajo son mujeres
Dos camareras de piso durante su jornada laboral en un hotel.
Dos camareras de piso durante su jornada laboral en un hotel. | DA
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La Formación Profesional (FP) se consolida en el sur de Tenerife como los estudios con mayor salida al mercado laboral. Así lo corroboran las últimas cifras publicadas por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan) a las puertas del verano. Un total de 777 personas con titulación de FP buscan actualmente trabajo en la comarca, una cantidad que representa el 4,5% del conjunto de 17.162 demandantes de empleo que suman los doce municipios sureños.

La apuesta por la Formación Profesional en el Sur se ha reforzado con la inauguración, en septiembre de 2024, del Centro Integrado de Adeje, de ámbito comarcal, con el que se espera que aumenten los niveles de empleabilidad al tratarse de una oferta formativa adaptada a la realidad del mercado laboral.

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Por el contrario, las estadísticas del Observatorio Canario de Empleo indican que dos de cada tres inscritos (66,8%) en las oficinas de empleo del Sur solo cuentan con estudios primarios (11.463 personas, el 66,8%), mientras que los demandantes de un puesto de trabajo con titulación universitaria ascienden a 783 (el 4,6%).

Otro de los aspectos significativos que aparece en el revelado de la fotografía del mes de mayo sobre la realidad del desempleo en el sur tinerfeño es la brecha entre sexos.

Prácticamente seis de cada diez personas apuntadas al paro son mujeres: ellas representan el 59% y ellos, el 41%.

Por último, el Sur llega a las puertas del verano con unas cifras de desempleo prácticamente calcadas a las del año pasado: 17.162 solicitantes frente a los 17.118 a fecha 1 de junio de 2025.

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