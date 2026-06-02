El paro baja en Canarias con 763 desempleados en mayo, un 5% menos en el último año

El paro registrado bajó en mayo en Canarias en 763 personas, un 0,52 %, respecto al mes anterior, lo que representó un descenso interanual del 4,98 %, al reducirse en 7.573 personas respecto al quinto mes de 2025, con lo que el número de desempleados de las islas quedó en los 144.598.
Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el archipiélago contabilizaba al cierre de mayo 216.129 demandantes de empleo, de los que 38.090 eran ocupados, 22.662 demandantes de empleo con condiciones especiales de trabajo y 155.377 no ocupados, entre los que figuraban 10.779 trabajadores eventuales agrarios subsidiados y 144.598 desempleados.
Este último grupo llegó a las 74.448 personas en la provincia de Las Palmas, donde el paro registrado bajó en mayo en 397, un 0,53 %, en términos mensuales y en 4.541 personas, un 5,75 %, en términos interanuales.
En Santa Cruz de Tenerife los parados ascendieron a 70.150 personas al término de mayo tras bajar en 366, un 0,52 %, respecto a abril y en 3.032, un 4,14 %, respecto al quinto mes de 2025.