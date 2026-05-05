economía

El número de parados en Canarias cae en 1.138 personas en abril, hasta situarse en 145.361 desempleados

En el conjunto nacional el paro bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%)
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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha bajado en 1.138 parados en abril, lo que supone una caída del 0,78 por ciento con respecto al mes anterior. De este modo, las listas de desempleo en el archipiélago la engloban 145.361 personas, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, en lo que se refiere al dato interanual, Canarias ha experimentado un descenso de 9.283 parados, lo que porcentualmente se traduce en una caída del 6 por ciento.

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Por otro lado, en el conjunto nacional el paro bajó en 62.668 personas en abril en relación con el mes anterior (-2,6%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró casi tres cuartas parte del descenso del desempleo.

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