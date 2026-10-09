Es oficial: suben los sueldos y bajan las horas de trabajo en las gasolineras

Los trabajadores de las gasolineras de Canarias están incluidos en el nuevo Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio, que contempla subidas salariales del 6,4% entre 2025 y 2027, una reducción de la jornada anual y mecanismos para compensar la evolución de los precios. El acuerdo incorpora incrementos retroactivos correspondientes a 2025 y 2026.
El convenio fue firmado el 23 de junio por las patronales CEEES y AEVECAR y los sindicatos CCOO y UGT, después de un proceso negociador de casi 18 meses. Su vigencia abarca desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027.
Uno de los principales cambios afecta a las retribuciones. El acuerdo establece incrementos salariales escalonados durante sus tres años de vigencia.
Las subidas pactadas son las siguientes:
2025: incremento del 3,4%, con efectos desde el 1 de enero.
2026: aumento del 2%, también con efectos desde el 1 de enero.
2027: subida del 1%, con efectos desde el comienzo de ese ejercicio.
Esto significa que las nuevas condiciones salariales contemplan efectos retroactivos, por lo que deberán tenerse en cuenta las diferencias retributivas correspondientes a los períodos afectados.
Para conocer las cantidades exactas que corresponden a cada empleado será necesario consultar las tablas salariales aplicables a su categoría profesional y las condiciones de pago de los atrasos.
El convenio también introduce una cláusula de revisión salarial vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC) para los ejercicios 2026 y 2027. La patronal ha señalado que esta garantía contempla un límite máximo de protección del 6% anual.
Reducción de la jornada laboral en las gasolineras
Otra de las novedades es la reducción del tiempo de trabajo. Según las condiciones anunciadas por CCOO, la jornada anual pasa de 1.760 a 1.752 horas, lo que supone ocho horas menos al año.
La medida forma parte de las mejoras laborales negociadas para el sector, junto con cambios en otros derechos y complementos.
La reducción de jornada no debe confundirse con una disminución automática de las horas semanales para todos los trabajadores, ya que su distribución depende de la organización del calendario laboral y de las condiciones establecidas en el convenio.
A qué trabajadores de Canarias afecta el convenio
El nuevo marco laboral tiene carácter estatal y, según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, resulta de aplicación general a las estaciones de servicio del territorio nacional, con las excepciones de Vizcaya, Guipúzcoa y la Comunidad Valenciana.
Por tanto, las estaciones de servicio de Canarias están incluidas en su ámbito territorial, con independencia de que las empresas estén asociadas o no a las organizaciones patronales firmantes.
El convenio afecta a distintos perfiles profesionales del sector, desde el personal encargado de suministrar combustible hasta trabajadores de administración, mantenimiento y otras funciones comprendidas en su ámbito de aplicación.
Cambios en la jubilación y otras condiciones laborales
Además de las retribuciones y la jornada, el acuerdo incorpora modificaciones relacionadas con los derechos laborales. CCOO ha destacado una regulación de la jubilación anticipada que facilita su acceso hasta un mes antes de la edad ordinaria de jubilación, en los términos previstos por el convenio y la normativa aplicable.
El acuerdo llega después de una negociación prolongada, que incluyó una convocatoria de huelga y un proceso de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
La firma definitiva en junio permitió cerrar las condiciones del nuevo marco laboral del sector, que establece compromisos salariales hasta finales de 2027.