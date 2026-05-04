Cajas de 11 kilos de tomates canarios a 10 euros: la oferta, a la desesperada, para salvar un producto de las Islas

Situación delicada para los tomates canarios de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Según ha informado Nito El Agricultor, se ha acabado el plazo de exportación, con una cantidad de producto muy importante a la que dar salida, por lo que es necesario consumirlos para que no sean desechados.
“A muchas de estas cosas nos enfrentamos los agricultores continuamente”, indica en un vídeo de instagram. Por eso, el reconocido agricultor ha decidido poner a la venta cajas de tomates canarios de San Nicolás a 10 euros (cada caja trae un total de 11 kilos), siempre y cuando sean comprados en Tenerife. Este precio, según indica, se verá algo incrementado si es ordenado por internet para poder cubrir el desplazamiento.
“Canarios unidos por nuestro campo canario”, indica antes de lanzar un mensaje: “Si no quieren comprar, no compren, pero, al menos, compartan, por si puede interesarle a alguien y para que vean la realidad del campo”.
La Aldea de San Nicolás es “uno de los pocos sitios de Canarias que sigue exportando tomate” por lo que “hay que ayudar a que puedan aguantar este palo que se han llevado”.
La particularidad de los tomates canarios
A diferencia de otras zonas productoras de Europa, la producción de tomates en Canarias no requiere el uso de técnicas de calefacción. En este contexto, no están permitidos los sistemas de control climático artificial, ni los aportes de CO², ni la iluminación artificial. Este enfoque natural de cultivo asegura que los tomates canarios crezcan en un ambiente más saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Otros factores que contribuyen a esta diferenciación son las aguas de riego y la abundancia de horas de radiación solar. Las aguas subterráneas de Canarias, ricas en sales cloruradas sódicas, bicarbonatadas sódicas y bicarbonatadas cálcico-magnésicas, se utilizan solas o mezcladas con aguas dulces de galerías, pozos, presas y embalses y, por último, de desaladoras. Este aporte hídrico característico y diferenciador confiere al tomate canario su peculiar organolepsia y composición química, haciendo que su sabor, composición y textura sean extraordinarios