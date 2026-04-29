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Nito anuncia una microcredencial gratuita con la ULL sobre marketing y venta directa: “Voy a ser profe”

No es necesario poseer una titulación universitaria previa, lo que abre las puertas a agricultores y emprendedores de toda la isla
Nito, el popular agricultor de Tenerife, da el salto a la ULL
Nito, el popular agricultor de Tenerife, da el salto a la ULL. Tony Cuadrado
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“¿Quién me iba a decir a mí que hoy, por fin, voy a cumplir mi sueño? Voy a ser ‘profe’ por unos poquitos días”. Con esta mezcla de humor y orgullo anunciaba Sergio Rodríguez, conocido popularmente como Nito, su nueva aventura académica. El agricultor que ha revolucionado la venta directa en Tenerife a través de sus redes sociales da el salto a la Universidad de La Laguna (ULL) para codirigir una microcredencial universitaria.

Bajo el título Marketing y Venta Directa en Proyectos Agrícolas, esta formación busca profesionalizar el sector primario enseñando a los agricultores aquello que Nito ha aprendido a dominar con su propia experiencia.

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Una formación “express” y gratuita

El curso es totalmente gratuito gracias a la subvención de los fondos Next Generation EU y la Cátedra Fundación DISA.

Los requisitos para acceder a esta formación de 30 horas lectivas son sencillos: tener entre 25 y 64 años y presentar el DNI.

No es necesario poseer una titulación universitaria previa, lo que abre las puertas a agricultores y emprendedores de toda la isla.

Clases en la Facultad y en el ‘Mercado de Nito’

El programa no se limitará a las aulas de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Fiel al estilo práctico de Sergio Rodríguez, gran parte de la formación será presencial en escenarios reales:

  • El Mercado de Nito: en Tegueste, donde los alumnos verán in situ la gestión de la venta directa.
  • Fincas locales: visitas de campo en Tegueste y La Laguna para analizar la producción orientada al mercado.
  • Campus Virtual: sesiones online para complementar la teoría.

¿Qué se aprenderá?

El curso se divide en dos grandes bloques. El primero, centrado en el marketing y la marca personal (identidad, redes sociales como TikTok e Instagram y WhatsApp Business).

El segundo, enfocado a la producción comercial, enseñando a diseñar cestas de productos, suscripciones y canales de reparto a domicilio.

Las clases comenzarán el próximo martes 5 de mayo y se desarrollarán durante dos semanas intensivas. Con solo 25 plazas disponibles, la Fundación General de la ULL (FGULL) espera completar el cupo en las próximas horas.

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