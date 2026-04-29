Nito anuncia una microcredencial gratuita con la ULL sobre marketing y venta directa: “Voy a ser profe”

“¿Quién me iba a decir a mí que hoy, por fin, voy a cumplir mi sueño? Voy a ser ‘profe’ por unos poquitos días”. Con esta mezcla de humor y orgullo anunciaba Sergio Rodríguez, conocido popularmente como Nito, su nueva aventura académica. El agricultor que ha revolucionado la venta directa en Tenerife a través de sus redes sociales da el salto a la Universidad de La Laguna (ULL) para codirigir una microcredencial universitaria.
Bajo el título ‘Marketing y Venta Directa en Proyectos Agrícolas‘, esta formación busca profesionalizar el sector primario enseñando a los agricultores aquello que Nito ha aprendido a dominar con su propia experiencia.
Una formación “express” y gratuita
El curso es totalmente gratuito gracias a la subvención de los fondos Next Generation EU y la Cátedra Fundación DISA.
Los requisitos para acceder a esta formación de 30 horas lectivas son sencillos: tener entre 25 y 64 años y presentar el DNI.
No es necesario poseer una titulación universitaria previa, lo que abre las puertas a agricultores y emprendedores de toda la isla.
Clases en la Facultad y en el ‘Mercado de Nito’
El programa no se limitará a las aulas de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Fiel al estilo práctico de Sergio Rodríguez, gran parte de la formación será presencial en escenarios reales:
- El Mercado de Nito: en Tegueste, donde los alumnos verán in situ la gestión de la venta directa.
- Fincas locales: visitas de campo en Tegueste y La Laguna para analizar la producción orientada al mercado.
- Campus Virtual: sesiones online para complementar la teoría.
¿Qué se aprenderá?
El curso se divide en dos grandes bloques. El primero, centrado en el marketing y la marca personal (identidad, redes sociales como TikTok e Instagram y WhatsApp Business).
El segundo, enfocado a la producción comercial, enseñando a diseñar cestas de productos, suscripciones y canales de reparto a domicilio.
Las clases comenzarán el próximo martes 5 de mayo y se desarrollarán durante dos semanas intensivas. Con solo 25 plazas disponibles, la Fundación General de la ULL (FGULL) espera completar el cupo en las próximas horas.