El CD Tenerife busca respuestas y reaccionar ante un Girona al alza

El CD Tenerife buscará ante el Girona una reacción que le permita dejar atrás la mala dinámica de las últimas jornadas. El conjunto catalán, que tuvo un inicio irregular, ha mejorado sus prestaciones en las últimas semanas y se presenta como una exigente prueba para los blanquiazules, que arrastran dudas tras la derrota encajada en Córdoba y lesiones que afectan, especialmente, a la medular.
El último traspié agravó las dudas en el equipo de Álvaro Cervera, que solo ha sumado un punto de los últimos nueve posibles y ha encajado ocho goles en sus últimas salidas. Unos números que preocupan al técnico, especialmente por los problemas defensivos que ha reconocido públicamente y que volvieron a quedar de manifiesto en la última jornada.
Pese a los tropiezos, la plantilla mantiene la confianza en sus posibilidades y considera que el equipo atraviesa un bache del que puede salir. El duelo ante el Girona se presenta como una oportunidad para frenar la racha negativa, recuperar sensaciones y demostrar que el Tenerife puede volver a competir al nivel de su prometedor inicio de temporada.
En el capítulo de bajas, los locales contarán con la baja de Juanjo por la doble tarjeta amarilla que vio en el Nuevo Arcángel, por lo que Cervera tendrá que inventarse otra pareja para la medular. Lo más probable es que Fabricio esté acompañado por Pittón, quien estrenaría la titularidad.
Ademas, Víctor Moreno continuará fuera, al igual que Baba Diocou, que arrastra unos problemas musculares de gravedad y permanecerá varias semanas más alejado de la dinámica del equipo.
Tampoco estará Iván Chapela, que se retiró con molestias en el isquiotibial durante el encuentro del pasado lunes ante el Córdoba. El técnico señaló que estará apartado de los terrenos de juego al menos tres semanas, siempre que la recuperación evolucione según lo previsto.
La buena noticia para Cervera es que recupera a un jugador fundamental: Jesús Álvarez, quien sin embargo aún no está para ser titular.
La mayor duda del míster podría estar en el costado derecho. Ninguno de los jugadores que ha probado en dicho puesto le ha convencido, por lo que Dani Fernández y Gerard Valentín se disputan el puesto.