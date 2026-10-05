EN DIRECTO | Córdoba CF-CD Tenerife

Córdoba y CD Tenerife cierran este lunes en El Arcángel la octava jornada de LaLiga Hypermotion (19.30 horas) en un duelo que ambos afrontan con el objetivo compartido de recuperar la confianza, después de lograr un solo triunfo en las cinco últimas jornadas, aunque los andaluces están más acuciados al ocupar puestos de descenso.
Iván Ania tampoco podrá contar con Yussi Diarra. El exjugador blanquiazul estará varias semanas de baja debido a una lesión muscular. El técnico cordobesista, sin embargo, ha adelantado que no pretende alterar sustancialmente el sistema del equipo.
El CD Tenerife intentará aprovechar la necesidad de su rival sin entrar en un partido precipitado. Los blanquiazules llegan al Nuevo Arcángel con mejores números, aunque con la obligación de demostrar que las dudas de septiembre han quedado atrás. Cervera recupera a Nacho Gil, pero pierde a Víctor Moreno.
Además, existe otro reto pendiente: el Tenerife nunca ha ganado en Liga como visitante al Córdoba, un precedente que los de Cervera tratarán de romper para iniciar un mes de octubre especialmente exigente, en el que disputarán cuatro de sus cinco compromisos lejos del Heliodoro.