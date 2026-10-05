El CD Tenerife, a recuperar puntos y sensaciones en Córdoba

Partido para despejar dudas en el Nuevo Arcángel. El CD Tenerife quiere dejar las suyas en el feudo de un Córdoba que acumula muchas más y que espera la visita del cuadro blanquiazul en un nuevo lunes de competición para intentar escapar de los puestos de abajo.
Precisamente ese posible nerviosismo que puedan acusar los de Iván Ania, ex jugador tinerfeñista, es una de las bazas a jugar por un Tenerife que no va a tener prisa ni caerá en la precipitación en su búsqueda indudable del triunfo.
A los de Álvaro Cervera les ha faltado algo de orden en sus últimas comparecencias. Más allá del ‘accidente’ de Castellón, los tinerfeños perdieron esa idea de ser mejor que su rival haciendo que éste parezca peor y confundieron su camino hacia los buenos resultados. De ahí que la plantilla haya trabajado para recuperar esa versión premium del comienzo del curso cuanto antes.
La ausencia de Jesús Álvarez, termómetro del juego blanquiazul en el inicio del curso, no ha conseguido ser cubierta en el sentido del orden y el equilibrio, la de Nacho Gil, tampoco, en materia de fluidez en las transiciones, último pase y balón parado.
Víctor Moreno tampoco estará presente en la cita de esta noche abriendo el abanico de posibilidades de sustitución de un Cervera que cuenta con alternativas, pero tampoco quiere asumir demasiados riesgos por lo que la entrada de Pittón para formar trivote con Fabricio y Juanjo Sánchez tampoco es descartable.
Lo natural sería que Nacho Gil recuperara su lugar en el once inicial en el puestgo de Víctor Moreno aunque el cuerpo técnico no lo ve listo aún para asumir una importante carga de minutos y, en principio, empezará el partido desde el banquillo dejando a Noel López, Dani Fernández e Iván Chapela como posibles sustitutos.
La principal novedad del Córdoba será la ausencia del centrocampista maliense Yussi Diarra, ex del CD Tenerife, que estará de baja varias semanas por una lesión muscular “mucho más grande de lo esperado”, aunque Ania descartó un cambio de sistema y mantendrá a tres hombres por dentro.
Tampoco estará disponible el delantero Víctor Sánchez, a los que se suman Iker Álvarez, aún con la selección de Andorra, y los lesionados de larga duración Fomeyem, Jacobo Martí y Adilson Mendes, mientras que el extremo hispanomarroquí Salim El Jebari, que ya tuvo minutos en Valladolid, sigue ganando ritmo.