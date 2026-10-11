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El Papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón 

El Pontífice será operado en los próximos días
El Papa León XIV será operado. EP
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El Papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar en los próximos días, según él mismo ha anunciado este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus.

“Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado”, ha explicado el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Según ha afirmado, los médicos que le han atendido han considerado conveniente intervenir. “Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo”, ha añadido.

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Asimismo, ha agradecido a todos los fieles “su cercanía espiritual”. “Me encomiendo a vuestras oraciones”, ha concluido el Papa.

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