Tarife denuncia por calumnias a un ‘tiktoker’ que lo llamó “maltratador”

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por “calumnias e injurias” recibidas hacia su persona por el conocido tiktoker Chani Bolichozo, quien el lunes emitió varios vídeos en directos en dicha red social donde, delante del Consistorio, gritaba frases acusando al edil de “abusador de pibes” o “maltratador”.
Tarife indicó que “por primera vez desde que soy cargo público me he visto obligado a denunciar a este sujeto. En política estás y debes estar abierto a la crítica, pero no a aguantar que alguien se ponga delante del Ayuntamiento a decir tales mentiras sobre mi persona”
El concejal ha acompañado su denuncia con los vídeos emitidos por el tiktoker, como “prueba de una injuria y/o calumnia que no voy a tolerar”, afirmó.
Asimismo, pidió a la portavoz del PSOE capitalino, Patricia Hernández, que “condene lo que dice este señor sobre la Policía Local de Santa Cruz, a la que llama corrupta, además de a las que ha vertido hacia mi persona, acusándome de semejantes disparates”.
“Vine a la política porque amo esta ciudad y porque quiero seguir construyendo entre todos. Sé lo que sobra y no suma y seguiré defiendo a Santa Cruz, en el pasado, presente y futuro de la misma, pero a mi estilo. Buscando consensos y acuerdos. Mi paciencia llegó hasta aquí”, subrayó Tarife.