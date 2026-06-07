Guía completa de los cortes de tráfico y cambios en guaguas y tranvía en Santa Cruz por la visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y en coordinación con la Policía Local, procederá a reorganizar de forma integral el servicio de transporte público urbano desarrollado por la empresa concesionaria Titsa. Esta medida técnica responde a la planificación establecida con motivo de la próxima visita del papa León XIV a la capital tinerfeña.
El dispositivo diseñado contempla un refuerzo de frecuencias en las horas que registren una mayor afluencia de ciudadanos. Asimismo, la administración local establecerá un sistema de guaguas lanzadera con el objetivo de suplir de manera inmediata las suspensiones temporales de las líneas habituales. Para garantizar la fluidez de la operativa, se habilitará un carril exclusivo para el transporte público en la avenida Tres de Mayo y en la calle Fomento.
Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, argumentó que el diseño del plan de transportes se adapta a las modificaciones obligatorias del tráfico. Según la edil, el dispositivo busca ajustarse a las necesidades de desplazamiento de la población mediante la implantación de alternativas viables de movilidad.
Afectaciones de los cortes de tráfico en las guaguas
Las restricciones de circulación en el entorno del puerto, provocadas por el cierre de la avenida Francisco La Roche, causarán la suspensión temporal de las líneas 914, 920 y 921. Esta interrupción del servicio se mantendrá operativa entre las 06:00 y las 17:00 horas del próximo día 12.
Esta medida técnica se complementará con la modificación del recorrido de las líneas de Anaga (916, 917, 945, 946 y 947), así como de la línea 910. Todos estos trayectos establecerán su inicio y su final en la parada habilitada en el Muelle Norte.
La obligada conexión con el Intercambiador de Santa Cruz se ejecutará mediante una línea lanzadera específica situada en dicha parada de Muelle Norte, con una frecuencia estimada de 10 a 15 minutos, transcurriendo su ruta a través de la Rambla de Santa Cruz.
Por otra parte, el desarrollo del recorrido del Pontífice obligará a modificar el itinerario de quince líneas urbanas entre las 09:00 y las 12:30 horas. Las líneas afectadas por esta franja horaria son la 901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 912, 919, 934, 935, 936, 937, 940 y 941.
Paradas anuladas
La reordenación decretada por el área de Movilidad implica la anulación de múltiples paradas ubicadas en las inmediaciones del recinto portuario y en los distritos de Salud-La Salle y Centro-Ifara.
Específicamente, se suprimirán los puntos de parada de la avenida Francisco La Roche, en el tramo comprendido entre el monumento a la Victoria y el Intercambiador, desde las 06:30 hasta las 17:00 horas, afectando a las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947.
Asimismo, en la franja horaria que va desde las 10:00 hasta las 12:30 horas, quedarán totalmente inoperativas las paradas localizadas en la avenida San Sebastián y en la calle José Hernández Afonso para las líneas 014, 026, 228, 232, 902, 908, 909, 919, 934, 935, 936 y 937.
Esta misma anulación se aplicará a las paradas situadas en las avenidas La Salle y Méndez Núñez que dan servicio a las líneas 902, 905, 912 y 935.
En el plano de las conexiones viarias mayores, las guaguas que requieran acceder a la autopista del norte (TF-5) para incorporarse con posterioridad a la TF-1 en dirección sur sufrirán una interrupción total del servicio entre las 13:00 y las 14:00 horas, debido al cierre programado de la citada autopista.
Restricciones en el tranvía y adaptaciones en el taxi
La operativa de la Línea 1 del tranvía se verá afectada desde el inicio de su actividad a las 06:00 horas. A partir de ese momento, la circulación quedará estrictamente limitada al tramo comprendido entre la parada Trinidad y Guimerá. Posteriormente, desde las 10:30 horas, el trayecto se reducirá de nuevo, fijando su finalización en la parada de La Paz.
La frecuencia estipulada para el tranvía se mantendrá en 15 minutos en el intervalo de 06:00 a 07:00 horas, y se incrementará a una regularidad de 10 minutos desde las 07:00 hasta las 22:00 horas. El restablecimiento total del servicio habitual se gestionará de manera progresiva bajo la coordinación directa de la Policía Local.
Respecto al sector del taxi, se establecerán paradas provisionales de taxis desde las 00:05 horas y hasta la conclusión definitiva del evento. Estas ubicaciones se situarán en la avenida San Sebastián (en los aparcamientos en línea ubicados en el margen derecho) y en la calle General Gutiérrez, superado el cruce con la calle Doctor Allart.
Por el contrario, quedarán completamente suprimidas las paradas de las calles El Pilar, Doctor Antonio Perera Reyes, la plaza del Cabildo y la avenida de la Constitución durante el mismo periodo temporal.
La corporación local recuerda que los datos están sujetos a modificaciones según determine el dispositivo de seguridad, remitiendo a los canales oficiales habilitados para actualizaciones (teléfono 010, Chatbot Anaga en WhatsApp, correo institucional y los sitios web municipales autorizados).