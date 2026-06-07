Adelanta por el arcén en pleno colapso de la TF-1 y desata la indignación: “Se buscan neuronas”

Un nuevo vídeo difundido a través de las redes sociales ha desatado una oleada de críticas e indignación en Tenerife. Las imágenes captan una maniobra de extrema peligrosidad en la autopista del sur (TF-1), concretamente a la altura de Costa Adeje y en sentido de circulación hacia Santa Cruz.
El vídeo, que ha sido compartido por el perfil @cosa_famosa en Instagram, muestra el escenario de la vía en un momento de importantes retenciones. En las imágenes se puede observar con claridad cómo el tráfico principal se encuentra completamente parado debido a la congestión habitual de la autopista sur de la isla.
La grabación fue realizada en tiempo real por una persona que viajaba en calidad de copiloto dentro de un vehículo. En un momento determinado, el conductor de dicho automóvil toma la decisión de abandonar los carriles destinados a la circulación normal para adentrarse en la zona de seguridad lateral. El vehículo inicia entonces un adelantamiento por el arcén a gran velocidad, rebasando al resto de los conductores que permanecían detenidos en la cola de tráfico.
La maniobra se ejecuta saltándose todas las normas de seguridad vial vigentes. La difusión de este comportamiento al volante ha provocado una reacción inmediata de rechazo en los canales digitales. Decenas de ciudadanos han afeado la conducta de los implicados a través de comentarios donde censuran la falta de civismo y el riesgo generado para el resto de los usuarios de la vía.
Entre las valoraciones y respuestas más destacadas que se han registrado en la publicación original de la red social de Instagram se encuentran mensajes directos como “Qué irresponsabilidad” o apelativos despectivos como “Fuerte tolete”. La gravedad de la acción y la velocidad a la que se realiza la infracción por una zona no habilitada también ha motivado que otros internautas publiquen críticas irónicas como “Se busca neuronas..”.
La indignación vecinal y de los conductores habituales de la TF-1 se ha concentrado especialmente en la actitud de superioridad mostrada por los infractores. Varios usuarios han coincidido al señalar de manera explícita en los foros públicos de la red social que “Estos se creen más listos que los demás, Y todavía les ríen la gracia…”. Las imágenes continúan acumulando reproducciones y quejas en el entorno digital por el peligro que suponen estas conductas en las carreteras tinerfeñas.