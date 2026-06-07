Madrugada de terror en Canarias: 10 jóvenes propinan una brutal paliza a un chico

Un joven de 25 años se encuentra en estado grave después de que un grupo de una decena de personas le diera una paliza en plena vía pública en Las Palmas de Gran Canaria la madrugada de este domingo, pudiendo detener la Policía Local a cuatro de los presuntos implicados.
Los hechos sucedieron en torno a las cinco de la madrugada, cuando un grupo de jóvenes comenzó a golpear repetidamente a otro en la cabeza en el entorno del parque de Santa Catalina, según han adelantado medios regionales y han confirmado a EFE fuentes de la Policía Local y del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).
La víctima, tras la llamada a la sala operativa del 112 por parte de agentes de la Policía Local que habían sido alertados por testigos de los hechos, fue valorada y estabilizada en el lugar y posteriormente se le trasladó en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Insular de la capital grancanaria.
En el centro hospitalario ingresó, según primera valoración, con un traumatismo craneoencefálico de carácter grave, debido a los fuertes y repetidos impactos que recibió.
Tras los hechos, la Policía pudo localizar a varias de las personas que, presuntamente, estuvieron implicadas en la paliza, gracias a las descripciones aportadas por testigos.
Los agentes procedieron a detener a cuatro personas, de las cuales dos de ellas son menores de edad, que fueron reconocidas por la pareja de la víctima, y que presentaban magulladuras y restos de sangre en su ropa.
La investigación se mantiene abierta para esclarecer los hechos en su totalidad, así como para localizar al resto de las personas que presuntamente participaron de ellos.