La Guardia Civil detiene a los encapuchados de una salvaje paliza en un centro comercial en Canarias

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en Fuerteventura, ha culminado la operación “PUSILK” con la detención de uno de los dos presuntos autores, mientras que el segundo se encuentra en paradero desconocido, aunque ya identificado.
La investigación, que se desarrolló en el plazo de una semana, se inició tras la denuncia interpuesta por un ciudadano extranjero residente en la isla.
Según manifestó la víctima, fue abordada por varias personas desconocidas cuando se disponía a regresar a su domicilio, tras haber estado consumiendo bebidas alcohólicas con varios amigos. Los presuntos autores lo agredieron por la espalda, propinándole fuertes golpes con las manos. Tras caer al suelo, los agresores continuaron la agresión mediante patadas.
Como consecuencia de los hechos, el denunciante sufrió lesiones en el rostro, consistentes en diversas escoriaciones, así como dos heridas abiertas que precisaron sutura: once puntos en la región frontal y seis en la ceja derecha.
Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable llevaron a cabo las pesquisas policiales oportunas, así como diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos.
Como primer paso, se procedió a la reconstrucción de lo sucedido, dado que el denunciante no recordaba datos relevantes debido a la ingesta de alcohol. En el transcurso de la investigación, se revisaron las cámaras de seguridad de un centro comercial, donde se pudo observar cómo la víctima accedía al recinto y, al disponerse a subir unas escaleras, era abordado por dos varones encapuchados, golpeándolo y zarandeándolo hasta hacerle caer al suelo. Unavez allí, continuaron agrediéndolo con patadas y le sustrajeron su bolso, del que extrajeron la cartera, abandonando posteriormente el lugar y dejando a la víctima en el suelo.
Posteriormente, se pudo determinar que el propio denunciante contactó con un amigo mediante su teléfono móvil, quien acudió en su auxilio, lo ayudó a incorporarse y lo trasladó a un centro sanitario.
Los investigadores realizaron un exhaustivo análisis de la zona, recabando diversa información. Ante la gravedad de las lesiones, y la posibilidad de que los autores abandonaran la isla, se llevó a cabo una batida en locales cercanos con el objetivo de obtener nuevas imágenes que contribuyeran al esclarecimiento de los hechos.
Como resultado de las gestiones practicadas, se logró reconstruir el itinerario seguido por los presuntos autores, tanto en el exterior como en el interior del centro comercial, procediendo a su plena identificación.
Se estableció un dispositivo conjunto con las patrullas del Área de Prevención de la Delincuencia del Puesto Principal de Morro Jable, que culminó con la detención de uno de los implicados, dado que el segundo había abandonado la isla.
El detenido fue puesto a disposición judicial, quedando las diligencias instruidas a disposición de la Sección de Instrucción de Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.
La Guardia Civil continúa con las gestiones pertinentes para la detención del segundo autor de los hechos.