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La Guardia Civil detiene a los encapuchados de una salvaje paliza en un centro comercial en Canarias

En la operación “PUSILK” se ha detenido a uno de los presuntos autores, mientras que el segundo, se encuentra en paradero desconocido
Denuncia un robo mientras trabajaba en Canarias, pero la Guardia Civil se percata de que algo no cuadra
Imagen de archivo de Guardia Civil. DA
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La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en  Fuerteventura, ha culminado la operación “PUSILK” con la detención de uno  de los dos presuntos autores, mientras que el segundo se encuentra en  paradero desconocido, aunque ya identificado. 

La investigación, que se desarrolló en el plazo de una semana, se inició tras la  denuncia interpuesta por un ciudadano extranjero residente en la isla. 

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Según manifestó la víctima, fue abordada por varias personas desconocidas  cuando se disponía a regresar a su domicilio, tras haber estado consumiendo  bebidas alcohólicas con varios amigos. Los presuntos autores lo agredieron  por la espalda, propinándole fuertes golpes con las manos. Tras caer al suelo,  los agresores continuaron la agresión mediante patadas. 

Como consecuencia de los hechos, el denunciante sufrió lesiones en el rostro,  consistentes en diversas escoriaciones, así como dos heridas abiertas que  precisaron sutura: once puntos en la región frontal y seis en la ceja derecha. 

Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable  llevaron a cabo las pesquisas policiales oportunas, así como diversas  gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos. 

Como primer paso, se procedió a la reconstrucción de lo sucedido, dado que  el denunciante no recordaba datos relevantes debido a la ingesta de alcohol. En el transcurso de la investigación, se revisaron las cámaras de seguridad de  un centro comercial, donde se pudo observar cómo la víctima accedía al  recinto y, al disponerse a subir unas escaleras, era abordado por dos varones  encapuchados, golpeándolo y zarandeándolo hasta hacerle caer al suelo. Unavez allí, continuaron agrediéndolo con patadas y le sustrajeron su bolso, del  que extrajeron la cartera, abandonando posteriormente el lugar y dejando a la  víctima en el suelo. 

Posteriormente, se pudo determinar que el propio denunciante contactó con  un amigo mediante su teléfono móvil, quien acudió en su auxilio, lo ayudó a  incorporarse y lo trasladó a un centro sanitario. 

Los investigadores realizaron un exhaustivo análisis de la zona, recabando  diversa información. Ante la gravedad de las lesiones, y la posibilidad de que  los autores abandonaran la isla, se llevó a cabo una batida en locales cercanos  con el objetivo de obtener nuevas imágenes que contribuyeran al  esclarecimiento de los hechos. 

Como resultado de las gestiones practicadas, se logró reconstruir el itinerario  seguido por los presuntos autores, tanto en el exterior como en el interior del  centro comercial, procediendo a su plena identificación. 

Se estableció un dispositivo conjunto con las patrullas del Área de Prevención  de la Delincuencia del Puesto Principal de Morro Jable, que culminó con la  detención de uno de los implicados, dado que el segundo había abandonado  la isla. 

El detenido fue puesto a disposición judicial, quedando las diligencias  instruidas a disposición de la Sección de Instrucción de Tribunal de Instancia  de Puerto del Rosario en funciones de guardia, que decretó su ingreso en  prisión. 

La Guardia Civil continúa con las gestiones pertinentes para la detención del  segundo autor de los hechos. 

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