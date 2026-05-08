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Cae en Añaza el fugitivo que se ocultaba en maleteros para evitar la cárcel

Sobre el ahora detenido pesaba una orden de detención e ingreso en prisión
Cae en Añaza el fugitivo que se ocultaba en maleteros para evitar la cárcel
Maletero de un coche. / DA
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Agentes de la Policía Canaria han informado este viernes de la detención de un varón de 45 años en el barrio santacrucero de Añaza, sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La detención se produjo tras varios meses de labores de investigación y seguimiento desarrolladas por los agentes, ha informado el cuerpo policial en una nota, en la que se añade que el ahora detenido adoptaba “importantes medidas de seguridad con el objetivo de evadir la acción de la justicia”.

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El fugitivo se ocultaba en maleteros

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Asimismo, contaba presuntamente con la colaboración de varios amigos y vecinos, quienes le facilitaban apoyo logístico para dificultar su localización.

Entre las medidas detectadas por los investigadores se encontraba el traslado oculto en maleteros de vehículos con el fin de evitar su identificación.

Finalmente, el fugitivo fue localizado en la vía pública, encapuchado y acompañado por una tercera persona ajena a la actuación policial, momento en el que se le detuvo “sin incidentes”.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial para su posterior ingreso en prisión.

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