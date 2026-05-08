justicia y tribunales

El padre del bebé de 20 días fallecido en Canarias ingresa en prisión tras la petición de la Fiscalía

La justicia imputa un presunto delito de homicidio doloso al varón y descarta, por ahora, derivar la causa a la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer
El padre del bebé de 20 días fallecido en Canarias ingresa en prisión tras la petición de la Fiscalía
El padre del bebé de 20 días fallecido en Canarias ingresa en prisión tras la petición de la Fiscalía. | DA
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El Tribunal de Instancia de Arrecife ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre investigado por el fallecimiento de su hijo lactante, quien hasta el momento se encontraba en libertad provisional.

La decisión ha sido tomada por la plaza número 3 de la Sección de Instrucción tras celebrarse la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), a petición del Ministerio Fiscal.

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Al investigado se le imputa la presunta autoría de un delito de homicidio doloso.

Jurisdicción ordinaria y descartada la violencia vicaria

A diferencia de otros casos recientes de gravedad similar, el proceso judicial continuará residenciado en la jurisdicción ordinaria.

Según detalla el auto judicial, en este momento de la instrucción no se han apreciado indicios suficientes para inhibir el caso a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Las autoridades judiciales han puntualizado que, con los datos actuales de la investigación, no se puede hablar de un caso de violencia vicaria.

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