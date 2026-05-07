Fe de errores. En una primera versión de este artículo se señalaba que la mantequilla comercializada por la empresa RODRIGONSA bajo la marca “La Irlandesa” no tenía su origen en Irlanda. Posteriormente se comprobó que dicha información no era exacta, tras las quejas de los Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A. Los responsables de la empresa aseguran que la mantequilla “La Irlandesa” sí tiene su origen en Irlanda, y así también lo ha decretado la magistrada Sonia González Castillo, del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.
Por tanto, con total seriedad, rotundidad e imparcialidad podemos asegurar y aseguramos que la mantequilla La Irlandesa tiene origen en Irlanda. Confirmado pues: La Irlandesa no era un nombre artístico. No todos los días una mantequilla gana un debate geográfico.
Moraleja: nunca subestimes a una mantequilla con vocación internacional. Después de todo el recorrido judicial, resultó que la mantequilla llevaba diciendo la verdad en la tapa desde el principio. La próxima rectificación intentaremos hacerla sobre mantequilla suiza. Amén.