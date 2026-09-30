Mata a su cuñado en Tenerife al sufrir un brote psicótico: “Decía que estaba escuchando voces”

El acusado de matar en Tenerife al hermano de su expareja y de amenazar y agredir a la mujer, sufrió un brote psicótico poco después de ser detenido y cuando iba a ser sometido al primer interrogatorio ante la Guardia Civil, tras salir del calabozo.
Al detectar los agentes que el procesado se encontraba desorientado fue trasladado al Hospital de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife donde se confirmó que era víctima de una descompensación psíquica por lo que no pudo declarar.
“En el momento en el que llegó su abogado a Comisaría entró en un estado de alucinaciones y decía que estaba escuchando voces, por lo que llamamos a la ambulancia”, ha dicho el instructor de la policía judicial que ha declarado en la tercera jornada del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Un informe elaborado por un psicólogo detectó que el procesado presentaba rasgos de esquizofrenia, paranoia, dificultades para empatizar y culpa a los demás de sus errores lo que no impide que sea consciente de lo que hace.
En esta sesión también comparecieron compañeros de trabajo de la expareja quienes confirmaron que el procesado acudía casi todos los días a buscarla al final de la jornada pero que fue el viernes, 25 de noviembre de 2022, cuando protagonizó un altercado insultando a la mujer y a sus compañeros.
Esa vez obligó a la expareja a acabar el turno antes de tiempo, la llevó a la parada de guagua cercana donde se encontró con el hermano de ella y protagonizó otro altercado en el vehículo porque decía que la mujer estaba mirando a los hombres.
En la madrugada del 27 de noviembre fue cuando se produjeron los hechos al entrar en el garaje que la víctima compartía con su hermano huyendo por el comportamiento de su pareja.
En la sesión de hoy han intervenido también miembros de los servicios sanitarios quienes confirmaron que al llegar la víctima no tenía pulso pero en algunos momentos lo volvió a recuperar, sufrió paradas cardiorrespiratorias y perdió mucha sangre hasta morir en la ambulancia.
Las primeras pesquisas apuntaron que el acusado había huido del lugar en un taxi que fue identificado y cuyo conductor confirmó que lo había llevado a Playa de Las Américas y después se supo que cogió un avión a Gran Canaria y al día siguiente volvió a Tenerife.
Con los datos obtenidos de este último vuelo es cuando se procedería a su detención en una parada del sur de la isla mientras pedía un cigarrillo.
La expareja le entregó a los agentes un cuchillo de grandes dimensiones que se le había caído al acusado al entrar en el garaje junto con el móvil aunque el arma homicida se supone que fue otro pequeño que jamás fue encontrado