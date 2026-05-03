Victoria histórica para una madre tinerfeña: el Supremo le concede 26 semanas de permiso por maternidad

La justicia española ha marcado un antes y un después para la conciliación en el Archipiélago. El Tribunal Supremo ha ratificado recientemente el derecho de una madre tinerfeña a ampliar su permiso por maternidad hasta las 26 semanas, sumando diez semanas adicionales a las 16 que la ley establece de forma ordinaria. Esta resolución no solo supone un alivio para la protagonista del caso, sino que abre la puerta a miles de familias monoparentales en Canarias que buscan equiparar sus derechos de cuidado a los de las familias con dos progenitores.
El fallo judicial, que llega tras una intensa batalla contra la Seguridad Social, se basa en la necesidad de proteger el “interés superior del menor”. Según el alto tribunal, reducir el tiempo de cuidado de un bebé por el simple hecho de nacer en una familia de un solo progenitor constituye una discriminación indirecta que debe ser subsanada de inmediato.
¿Cómo afecta esta sentencia al permiso por maternidad en Canarias?
El caso tinerfeño es el segundo de gran relevancia que llega al Supremo desde las Islas. En esta ocasión, la madre solicitó formalmente el permiso por maternidad que le correspondería al otro progenitor (en este caso inexistente) para no perjudicar el desarrollo y la atención de su hija. Aunque en primera instancia recibió el apoyo de los juzgados, la Seguridad Social recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que inicialmente anuló el derecho.
Finalmente, el recurso de unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo ha dado sus frutos. El dictamen es claro: el permiso por maternidad debe garantizar que el menor reciba un tiempo de cuidado similar al que tendría en un hogar biparental. En este sentido, las 10 semanas adicionales reconocidas (restando las 6 obligatorias de recuperación tras el parto que son intransferibles) permiten a la madre disfrutar de un total de 26 semanas de prestación económica y reserva de puesto de trabajo.
El escenario de 2026: Hacia las 32 semanas de permiso por maternidad
Esta victoria judicial se produce en un contexto de cambio legislativo profundo. El Gobierno de España ya ha avanzado en la ampliación de estos derechos. Para aquellos niños nacidos a partir de agosto de 2024, el permiso por maternidad para familias monoparentales podría alcanzar las 32 semanas totales, una medida que los padres y madres podrán empezar a reclamar con plenas garantías legales a principios de 2026.
La sentencia del Supremo es vital porque valida la tesis de que la ley actual, al no permitir la acumulación automática, castiga al menor. El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en esta línea, declarando que la prohibición de que las familias monoparentales acumulen estos periodos es inconstitucional. En España, el 80% de estas familias están encabezadas por mujeres, por lo que esta medida tiene también un impacto directo en la reducción de la brecha de género y la precariedad laboral femenina.
Pasos para reclamar el permiso por maternidad ampliado
Tras esta sentencia pionera en Tenerife, las madres solteras canarias tienen un respaldo jurídico sólido. Los expertos recomiendan:
- Solicitar formalmente a la Seguridad Social la ampliación del permiso tras el nacimiento.
- Presentar reclamación previa en caso de denegación (que suele ser el procedimiento habitual de la administración).
- Acudir a la vía judicial citando la reciente unificación de doctrina del Tribunal Supremo sobre el caso tinerfeño.
Este avance en el permiso por maternidad asegura que la conciliación no sea un privilegio de las familias tradicionales, sino un derecho universal del menor, independientemente de su estructura familiar. Canarias se sitúa así a la vanguardia de la jurisprudencia social, protegiendo lo más valioso de nuestra sociedad: los derechos de la infancia y la capacidad de las madres para cuidar de sus hijos sin miedo a perder su estabilidad económica.